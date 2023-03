Chinesische Konjunktur nach Covid – Wie Anleger auf Chinas Konsumerholung wetten können Nach der Pandemie stockt die Erholung in der Volksrepublik. Marken müssen sich neu aufstellen. Internationale Marken verlieren Vorteile. Ein Bericht aus Schanghai. Alexander Trentin Shanghai

Endlich auch ohne Maske shoppen – in China kann man sich wieder ungehindert bewegen. Doch der Konsum stockt trotzdem. Bild: Alexander Trentin

Fast gähnende Leere in einer Luxus-Shoppingmall in Schanghai. Personal, das die Anzahl Kunden deutlich übertrifft, steht sich die Füsse platt. Dabei war ein Boom in China noch vor einigen Wochen die grosse Hoffnung für Anleger und Unternehmen. Immerhin sassen viele Chinesen vergangenes Jahr zu Hause fest, dann kam die plötzliche Öffnung. Aber mit dem Konsum hapert es.