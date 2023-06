Nach Chef-Rochade – Wie Audi wieder auf Kurs kommen soll Gernot Döllner, Chefstratege bei Volkswagen, übernimmt beim Autobauer den Posten an der Firmenspitze von Markus Duesmann. Döllner will nun die Produktstrategie sowie die Aufstellung erneuern.

Markus Duesmann muss seine Ämter als Audi-Vorstandschef und VW-Konzernvorstand per September abgeben. Bild: Sven Hoppe/DPA/Keystone

Der Volkswagen-Chefstratege Gernot Döllner soll den Autobauer Audi wieder auf Kurs bringen und löst dazu Markus Duesmann an der Firmenspitze ab. Döllner sei jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen, teilte VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Aufsichtsgremiums mit. Der promovierte Maschinenbauer wird am 1. September Duesmanns Ämter als Audi-Vorstandschef und VW-Konzernvorstand übernehmen.

Döllner hat seine berufliche Laufbahn weitgehend bei Porsche verbracht und war dort unter anderem für die viertürige Limousine Panamera zuständig. Seit 2021 verantwortete er die Strategie bei der Konzernmutter VW und hat in dieser Zeit unter anderem die Marke Scout für Elektroautos in den USA wiederbelebt. In seiner beruflichen Laufbahn hat er dabei eng mit Porsche- und Konzernchef Oliver Blume zusammengearbeitet. Der 54-Jährige beschreibt sich selbst als Teamplayer.

Döllner habe Produkterfahrung und sei deswegen der richtige Mann, um die Produktoffensive bei dem Ingolstädter Autobauer zu gestalten, sagte ein Insider; Duesmann habe zuletzt vor allem als Krisenmanager gewirkt. Audi will in den kommenden zwei Jahren mehr als 20 neue Autos auf den Markt bringen, etwa die Hälfte davon sollen reine Elektrofahrzeuge sein. «Döllner kennen wir als vielseitigen Manager, der unterschiedliche Projekte im Volkswagen-Konzern erfolgreich gemeistert hat», erklärten die Vertreter der Eigentümerfamilien, Wolfgang Porsche und Hans Michel Piech. «Wir sind überzeugt, dass er als Teamplayer die Produktstrategie von Audi mit hohem Tempo umsetzen wird.»

Neue Fahrzeuge waren zuletzt weitgehend Fehlanzeige

Ein Insider sagte, Grund für die Ablösung von Duesmann sei unter anderem die Vertriebsschwäche bei Audi. Das Thema habe seit Ende vergangenen Jahres auf dem Tisch gelegen. «Es ist eher schlechter als besser geworden.» Dazu komme, dass viele Menschen in Ingolstadt, auch aus hoher und höchster Managementebene, gesagt hätten, das funktioniere so alles nicht. «Am Ende war die Stimmung so schlecht wie zuletzt bei Diess.» Für Irritationen sorgte der passionierte Motorradfahrer Duesmann etwa, als er in einem Interview von der Möglichkeit autofreier Tage sprach, an denen er mit seinem Rennrad «über die gesperrte Autobahn fahren» werde. Sein Vertrag läuft bis März 2025; bis dahin werde dem Unternehmen als Berater zur Verfügung stehen, sagte eine Sprecherin.

Auf Döllner wartet nun viel Arbeit: Die Ingolstädter verfügen derzeit über eine im Vergleich zu BMW und Mercedes-Benz alte Modellflotte, neue Fahrzeuge waren in den vergangenen beiden Jahren weitgehend Fehlanzeige. Zudem kommt der Q6 e-tron – ein wichtiges Modell für Audi und erster Neuwagen in der Produktoffensive – wegen Problemen bei der Softwareentwicklung mit Verspätung auf den Markt. Entsprechend mager fiel zuletzt der Absatz aus: Zwar verkauften die Ingolstädter im ersten Quartal 44% mehr Elektroautos, doch bei BMW und Mercedes-Benz war der Anstieg jeweils mehr als doppelt so stark.

Vor allem auf dem wichtigsten Einzelmarkt China fährt Audi der Konkurrenz mit Abstand hinterher. «Bei den Batterie-elektrischen Fahrzeugen haben wir heute noch nicht die für die chinesischen Bedürfnisse optimalen Fahrzeuge im Markt, deshalb sind die Verkaufszahlen bisher unter unseren Ansprüchen», räumte Duesmann zuletzt ein.

Stifel-Analyst Daniel Schwarz sagte, der Wechsel komme nicht überraschend. «Es ist sicherlich besser als die Situation der vergangenen Wochen mit der andauernden Spekulation. Die Position von CEO Blume dürfte gestärkt sein.» Andererseits wäre es sicherlich besser gewesen, eine so wichtige Personalie vor dem Kapitalmarkttag vor einer Woche zu verkünden.

Blume verordnet Audi mehr Rendite

2022 war Audi mit einem Betriebsergebnis von 7,6 Mrd. € die grösste Gewinnquelle des VW-Konzerns vor Porsche mit 6,4 Mrd. €. Im ersten Quartal sank die operative Rendite auf 10,8%; der Betriebsgewinn halbierte sich in etwa auf 1,8 Mrd. €. Audi machte vor allem negative Effekte aus Rohstoffsicherungen dafür verantwortlich.

VW-Chef Oliver Blume hat Audi beim Kapitalmarkttag eine höhere Rendite verordnet. Die in «Progressive» umbenannte Premiumgruppe, zu der neben Audi die Luxusautobauer Bentley und Lamborghini sowie der Motorradhersteller Ducati gehören, soll eine Rendite von 14% einfahren. Bislang lag das Ziel bei neun bis elf Prozent. Konzernchef Blume, der in Personalunion auch Porsche führt, betonte, dass Einsparungen nicht im Vordergrund des Umbaus stünden, vielmehr solle die Effizienz gesteigert und Synergien zwischen den Marken besser genutzt werden. Ohne Senkung der Arbeitskosten wird Volkswagen dabei allerdings nicht auskommen, wie Finanzchef Arno Antlitz einräumte.

Auch VW prüft Übernahme von Teslas Ladenetz-Standard in Nordamerika

Nach anderen Autobauern prüft nun auch Volkswagen die Übernahme des Ladenetz-Standards von Tesla für seine E-Autos in Nordamerika. «Der Volkswagen-Konzern und seine Marken prüfen derzeit die Einführung von Teslas North American Charging Standard (Nacs) für seine nordamerikanischen Kunden», gab der deutsche Konzern am Donnerstag bekannt. Das Startup Rivian, General Motors und Ford haben zuletzt angekündigt, die Tesla-Variante zu verbauen. VWs Tochter für das Ladenetzwerk, Electrify America, verfügt über mehr als 850 Ladestationen mit etwa 4000 Ladegeräten in den USA und Kanada.

Tesla kommt dem Ziel immer näher, den Standard auf dem Markt in Nordamerika zu setzen. Das Unternehmen des Milliardärs Elon Musk stellt nach Daten des US-Energieministeriums rund 60% der Schnellladestationen in den USA. Während Tesla viel Geld in den Aufbau seines Supercharger-Netzes gesteckt hat, haben die anderen US-Hersteller das Laden an unabhängige Anbieter übertragen. Diese verwenden das Combined Charging System (CCS), auf das auch die US-Regierung gesetzt hat. In Europa sind CCS-Ladestecker Standard. Hier hat Tesla diese Technik übernommen.

REUTERS

