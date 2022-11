Die amerikanische Regierung unter Präsident Joe Biden brauchte eine Weile, um ihre nationale Sicherheitsstrategie vorzulegen, die schliesslich im Oktober veröffentlicht wurde. Obwohl das Weisse Haus im März 2021 ein vorläufiges Papier herausgab, scheint das endgültige Dokument mehr Aufwand erfordert zu haben als erwartet.

Der Grund dafür ist unschwer zu erkennen. Während man sich im vorläufigen Dokument in erster Linie auf China konzentrierte und Russland eher als regionales Ärgernis betrachtete, wurde man im Februar 2022 mit voller Wucht von der Realität eingeholt, als Putin einen Krieg vom Zaun brach, um die Ukraine zu «entnazifizieren», zu «demilitarisieren» und im Grunde auszuradieren. Wurde Russland im vorläufigen Papier noch als «Störfaktor» bezeichnet, so wird in der endgültigen Strategie eingeräumt, dass das Land aufgrund seiner «imperialistischen Aussenpolitik» eine «unmittelbare und anhaltende Bedrohung für den internationalen Frieden und die Stabilität» darstellt.

Dennoch spielt China in der strategischen Perspektive der Regierung Biden nach wie vor die grösste Rolle, und das zurecht. Im endgültigen Dokument wird verdeutlicht, dass China Amerikas «einziger Konkurrent ist, der einerseits die Absicht hat, die internationale Ordnung neu zu gestalten, und andererseits in zunehmendem Masse die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht besitzt, dies auch zu tun.» Wie Graham Allison von der Universität Harvard mit seiner These zur «Thukydides-Falle» feststellte, wird das strategische und aussenpolitische Narrativ sowohl von Chinas zunehmender Macht als auch von der Angst der dominierenden Macht vor diesem Machtgewinn des Konkurrenten bestimmt.

Trump sah es falsch

Doch unter allen Instrumenten, die die USA in diesem neuen Wettbewerb der Grossmächte einsetzen könnten, fehlt ein bedeutendes Werkzeug, nämlich der Handel. Dieses Versäumnis ist insofern besonders augenfällig, als China seinen eigenen Aufstieg seinem Erfolg als Handelsmacht zu verdanken hat. Frühere US-Regierungen haben verstanden, dass Handel der Schlüssel zu Amerikas globaler Vorherrschaft ist. Die nationale Sicherheitsstrategie des Jahres 2015 von Präsident Barack Obama enthält beispielsweise eine ehrgeizige Handelsagenda, die darauf abzielte, die USA «ins Zentrum einer zwei Drittel der Weltwirtschaft umfassenden Freihandelszone zu rücken.» Daraufhin verhandelte die Obama-Regierung mit elf Ländern des pazifischen Raums – ausgenommen China – einen Handelspakt sowie ein transatlantisches Investitionsabkommen.

«Von den 193 Ländern der Welt führen nur zwanzig die USA – die immer noch grösste Volkswirtschaft – als ihren wichtigsten Handelspartner an.»

Doch sowohl die transpazifische Partnerschaft (TPP) als auch die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft wurden von Präsident Donald Trump gekippt, dessen Regierung den Handel fälschlicherweise als Ursache für Amerikas Demütigung und Verarmung darstellte. Zwar wird in der Biden-Strategie am Rande erwähnt, dass «Amerikas Wohlstand auch auf fairen und offenen Handel sowie ein internationales Wirtschaftssystem angewiesen ist», aber in Bezug auf den Handel wird das Wort «frei» bewusst vermieden und aus dieser bedeutenden Feststellung werden keine politischen Schlussfolgerungen gezogen.

Stattdessen wird der Schwerpunkt auf Massnahmen «jenseits des Handels» gelegt, mit zahlreichen Verweisen auf die Bemühungen des EU-US-Handels- und Technologierates sowie der Quad (Amerika, Japan, Indien und Australien), Lieferkettenprobleme durch strengere Technologie- und Investitionskontrollen anzugehen. Dabei handelt es sich zweifelsohne um wichtige Anliegen, aber derartige Massnahmen sind kein Ersatz für eine starke, auf die Öffnung der globalen Märkte für Handel und Investitionen ausgerichtete Politik.

Chinas aggressive Handelsagenda

Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit zeigen, warum neue Handelsabkommen weiterhin oberste Priorität haben sollten. So ist etwa das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea erst etwas mehr als zehn Jahre alt, hat aber den bilateralen Handel bereits mehr als 50% steigen lassen, wovon beide Seiten in enormem Umfang profitieren. Umgekehrt ist der Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich seit dem Brexit bereits etwa 15% geschrumpft, was sich vor allem auf die britische Wirtschaft negativ auswirkt. Es wurden zwar keine neuen Zölle eingeführt, doch mittlerweile sind weit mehr Regeln, Vorschriften und Normen zu beachten.

Freihandelsabkommen werden oft als selbstverständlich angesehen, aber wie diese Beispiele zeigen, sind sie von enormer Bedeutung. China hält sich zwar nicht immer an seine Verpflichtungen aus Handelsabkommen, doch das hat das Land nicht an der Vertiefung seiner Handelsbeziehungen gehindert. Obwohl wenig gehaltvoll, ist das neue, auf China ausgerichtete Handelsabkommen namens regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft mittlerweile das weltweit ausgedehnteste Abkommen seiner Art. Darüber hinaus hat sich China (im Gegensatz zu den USA) auch um die Mitgliedschaft im Nachfolgeabkommen der TPP, nämlich dem umfassenden und fortschrittlichen Abkommen für die transpazifische Partnerschaft, beworben.

Die Bedeutung der aggressiven Handelsagenda Chinas sollte nicht unterschätzt werden. China mag (noch) nicht in andere Länder einmarschieren, aber man baut eifrig Handels- und Wirtschaftsbeziehungen auf, und es steht ausser Frage, dass diese auch Chinas politische Macht stärken. Die Diskrepanz zwischen chinesischer und amerikanischer Handelsentwicklung gestaltet sich schon jetzt augenfällig. Von den hundertdreiundneunzig Ländern der Welt führen nur zwanzig die USA – die immer noch grösste Volkswirtschaft – als ihren wichtigsten Handelspartner an. Dazu zählen Kanada, Mexiko und viele kleine karibische und mittelamerikanische Volkswirtschaften, aber kein einziges asiatisches oder afrikanisches Land.

Geopolitische Folgen

Im Gegensatz dazu ist China mittlerweile der grösste Handelspartner der EU, und der Rest der Welt teilt sich zunehmend zwischen diesen beiden Handelsmächten auf. Zusätzlich zu seiner Vormachtstellung in weiten Teilen des pazifischen Raums ist China auch in Afrika von enormer Bedeutung und in Lateinamerika auf dem Vormarsch. Auffallend ist, dass es inzwischen über hundert Länder gibt, die mit China doppelt so viel Handel treiben wie mit den USA.

Angesichts der augenfälligen Ausklammerung des Handels aus ihrer nationalen Sicherheitsstrategie und der zunehmend protektionistischen innenpolitischen Tendenzen laufen die USA eindeutig Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten. Die EU kann und sollte sich zwar für eine Vertiefung und Öffnung der globalen Handelsbeziehungen einsetzen, doch die Abwesenheit der USA bei diesen Bemühungen bedeutet, dass China weiter Oberwasser gewinnen wird. Das wird in Zukunft klare geopolitische Folgen haben. Für die amerikanische Führung gilt es, ihre derzeitige Haltung zu überdenken, bevor es zu spät ist.

Fehler gefunden?Jetzt melden.