Keine Krise ist wie die andere. Das gilt für die finanziellen Verwerfungen der vergangenen Jahrzehnte – wie die asiatische Finanzkrise Ende der 1990er Jahre, die Dotcom-Krise im Jahr 2000 und die weltweite Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 – ebenso wie für Krisen, die durch geostrategische Schocks wie Kriege, Seuchen, Hungersnöte und Pandemien ausgelöst wurden.

Heute beobachten wir ein potenziell tödliches Zusammenspiel dieser zwei Ursachen für Krisen: nämlich eine sich im Zusammenbruch der Silicon Valley Bank manifestierende Finanzkrise und eine geostrategische Krise, die ihren Ausdruck im stets schärfer werdenden Kalten Krieg zwischen den USA und China findet. Die Entstehungsgeschichten der beiden Krisen unterscheiden sich zwar, aber in gewisser Weise spielt das keine Rolle. Das Ergebnis ihres Zusammenspiels wird wohl umfassender sein, als die Summe der Einzelteile vermuten lässt.

Die Pleite der SVB ist Symptom eines weitaus grösseren Problems: nämlich eines US-Finanzsystems, das auf die Rückkehr der Inflation und die damit einhergehende Normalisierung der Geldpolitik in keiner Weise vorbereitet ist. Die Risikomanager der SVB wollten diese Entwicklung nicht wahrhaben. So wurde die Bank durch massive Verluste aus ihrem ungesicherten Anleiheportfolio im Ausmass von 124 Mrd. $ in den Ruin getrieben, woraufhin ein klassischer Bank-Run durch verängstigte Einleger einsetzte.

Serie von Vermögenspreisblasen

Man kann es diesen Einlegern, selbst den erfolgreichen Vertretern der amerikanischen Start-up-Kultur, kaum verübeln, dass sie die komplexen Finanzinstitute, denen sie ihr Vermögen anvertrauten, keiner notwendigen Sorgfalts- und Risikoprüfung unterzogen haben. Das ist Aufgabe der Notenbank, die es leider wieder einmal vermasselt hat. Angefangen bei der sorglosen geldpolitischen Akkommodierung, die eine gefährliche Serie von Vermögenspreisblasen am Leben erhielt – von Dotcom und Immobilien bis hin zu Krediten und langfristigen Vermögenswerten – über die Fehldiagnose der Post-Covid-Inflation als «vorübergehende» Erscheinung, hat das Fed nun einen aufsichtsrechtlichen Fehler monumentalen Ausmasses begangen. Es konzentrierte sich auf Grossbanken und übersah kleinere Regionalbanken wie SVB, Signature und First Republic, wo die Störfälle programmiert waren.

«In einer Zeit, in der das westliche Finanzsystem wieder einmal unter selbstverschuldeten Schwächeanfällen leidet, sagt das Bild von Putin und Xi, die sich im Kreml als ‹liebe Freunde› umarmen, so ziemlich alles.»

Dies ist besonders nach Umsetzung des aufsichtsrechtlichen Regimes nach 2008 enttäuschend. Banken-Stresstests nach dem Motto «Was wäre, wenn» entwickelten sich rasch zum Goldstandard hinsichtlich der Minimierung des Risikos einer finanziellen Ansteckung. Der erste Stresstest Anfang 2009 markierte im Grunde den Wendepunkt der Krise, denn es zeigte sich, dass die frisch kapitalisierten Grossbanken den schlimmstmöglichen Auswirkungen einer drastischen Verschärfung der bereits heftigen Rezession standhalten konnten.

Mit der Zeit verkamen diese Stresstests allerdings zu sinnbefreiter Wiederholungsroutine. Die grossen Banken legten umfangreiche Kapitalpolster an, die einen Systemzusammenbruch im Falle eines grossen rezessionsbedingten Schocks so gut wie ausschlossen. Eine ganze Reihe von Finanzministern, Fed-Chefs, Banken-CEO und sogar Präsidenten rühmten sich einhellig eines in hervorragender Verfassung befindlichen US-Finanzsystems. Von Zeit zu Zeit nutzte das Fed den jährlichen Stresstest als Warnung an einige Institute, ihr Risikomanagement zu verbessern oder ihre Eigenkapitalausstattung zu stärken. Das funktionierte weitgehend wie ein Zauberspruch – bis jetzt.

Stresstests im Stress

Wir hätten die jüngste Wendung kommen sehen sollen, denn diese Stresstests wiesen einen gravierenden Schönheitsfehler auf: Sie hatten sich zu einer Übung in asymmetrischer Risikobewertung entwickelt, im Rahmen derer die Performance grosser systemrelevanter Banken im Falle «hypothetischer schwerer Rezessionen» untersucht wurde. Die Fed-Verantwortlichen modellierten die Auswirkungen eines drastischen Rückgangs des weltweiten BIP, eines sprunghaften Anstiegs der Arbeitslosenraten und eines Einbruchs der Vermögensmärkte – Schocks, von denen man annahm, dass sie mit erneuter Disinflation (oder gar regelrechter Deflation) und sinkenden Zinsen einhergehen würden.

Freilich handelt es sich bei diesem hypothetischen Schock – den das Fed als «schwerwiegend negatives Szenario» bezeichnet – um das genaue Gegenteil des Zinsschocks, der die SVB getroffen hat. In ihrem Stresstest vom vergangenen Februar räumte das Fed ein, nun verschiedene Schocks in umfassenderer Weise berücksichtigen zu müssen, und kalkulierte auch die Möglichkeit eines neuen «explorativen Marktschocks» ein – bei dem es sich immer noch um eine mit höherer Inflation einhergehende Rezession handelt. In einer knappen Formulierung am Ende des jüngsten Stresstestberichts wies das Fed jedoch darauf hin, dass unternehmensspezifische Testergebnisse erst im Juni verfügbar sein würden. Darüber hinaus gab es keinen Hinweis darauf, dass die entsprechenden Ergebnisse für kleinere regionale Banken veröffentlicht werden würden. Zu wenig und zu spät also.

Xi kann sich die Hände reiben

Was hat das nun mit China und dem eskalierenden sino-amerikanischen Konflikt zu tun? Seit nunmehr 20 Jahren vertritt eine hochrangige Gruppe innerhalb der chinesischen Führung die Auffassung, dass sich Amerika in einem Zustand des permanenten Niedergangs befände, der den Weg für Chinas globalen Aufstieg ebnet. Diese Sichtweise hat nach der von den USA ausgelösten globalen Finanzkrise an Boden gewonnen und wird mit Sicherheit noch mehr Zuspruch erfahren, wenn die SVB-Krise ein neues Segment des US-Finanzsystems trifft.

Mehr könnte sich ein aufstrebendes China wohl nicht wünschen. In einer Zeit, in der das westliche Finanzsystem wieder einmal unter selbstverschuldeten Schwächeanfällen leidet, sagt das Bild des russischen Machthabers Putin und des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, die sich im Kreml als «liebe Freunde» umarmen, so ziemlich alles. China betrachtet einen Kalten Krieg und das Gemetzel in der Ukraine offenbar als den geringen Preis, der eben zu zahlen ist, um das Streben nach geostrategischer Hegemonie zu stärken.

Maos Vision des «Papiertigers»

Eine bedeutende Fussnote zu Pekings Sicht auf ein Amerika im Niedergang ist noch anzuführen. Obwohl Mao in Grundzügen bereits darauf anspielte (als er von einem amerikanischen «Papiertiger… im Todeskampf» sprach), wurde dieses Argument erstmals von Wang Huning in seinem 1991 erschienenen Buch «America against America» ausführlich dargelegt. Basierend auf Wangs eigenen Beobachtungen aus seiner Zeit in Amerika ist das Buch eine vernichtende Kritik an Amerikas sozialem, politischem und wirtschaftlichem Verfall.

Wang ist kaum als unbeteiligter Beobachter des neuen chinesischen Selbstbewusstseins zu bezeichnen. Er war oberster ideologische Berater der beiden unmittelbaren Vorgänger Xi Jinpings, Jiang Zemin und Hu Jintao, und hat für Xi als Chinas neuer ideologischer Anker eine ähnliche Rolle in der Auslegung der «Xi-Jinping-Gedanken» gespielt. Wang, der als eines von nur zwei Mitgliedern in der siebenköpfigen Führung (dem Ständigen Ausschuss des Politbüros) verblieben ist, wurde gerade zum Vorsitzenden der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volks ernannt. Das Ende der SVB zementiert Wangs Geltung nur noch weiter.

Zu guter Letzt lohnt sich noch ein Blick auf die chinesische Etymologie. In Mandarin kann das Wort «wéijī» sowohl Gefahr als auch Gelegenheit bedeuten. Von der SVB bis Wang Huning: Genau das ist der Punkt, an dem das zunehmend besorgniserregende Zusammenspiel zwischen einem weiteren von den USA verursachten Finanzschock und einem stark eskalierenden Kalten Krieg zwischen China und den USA deutlich wird. Ein aufstrebendes China nimmt das krisenanfällige Amerika ins Visier.

