Die Massnahmen sollen dazu führen, dass die jährlichen Kosten bis 2025 auf noch 14,5 Mrd. Fr. sinken. Bild: Walter Bieri/Keystone

Einschätzung von Beatrice Bösiger um 8.30 Uhr

Bei Credit Suisse bleibt kaum ein Stein mehr auf dem anderen. Und doch hinterlässt die neue Strategie der Grossbank mehr Fragen als Antworten. Wie erwartet wird die Investmentbank zerschlagen und der Kern des Geschäfts in eine neu geschaffene CS First Boston unter dem bisherigen CS-Verwaltungsrat Michael Klein überführt. In welchem Umfang Credit Suisse künftig noch damit verknüpft sein wird, ist fraglich. Ebenso, welche Teile des Verbriefungsgeschäfts (Securitized Products) nun an ein Private-Equity-Konsortium verkauft werden und wie viel das der Bank einbringt. Die grösste Frage, die der neue CEO Ulrich Körner beantworten muss, ist jedoch, warum die Grossbank trotz anderslautender Aussagen plötzlich doch eine Kapitalerhöhung im Umfang von 4 Mrd. Fr. benötigt, um den Umbau zu finanzieren. Für bestehende Aktionäre ist dies keine gute Nachricht. Wie Credit Suisse nach 2025 ausschauen wird, muss sich zeigen. Körner und VRP Axel Lehmann streben mit ihrem Umbau und der Fokussierung auf die stabilere Vermögensverwaltung eine radikale Abkehr vom bisherigen Kerngeschäft, von der Investmentbank, an. Das mag zwar Risiken und Volatilität verringern, viel Platz ist in der Vermögensverwaltung neben einer UBS aber nicht mehr. An der Börse ist die erste Reaktion negativ ausgefallen.