Dekantiert – Wie der Klimawandel den Weinbau verändert Die global steigenden Temperaturen wirken sich auch auf die Rebsortenwahl der Winzer aus. Markus Fuchs Weinakademiker

Santenay ist die südlichste Gemeinde des Départements Côte-d’Or im französischen Burgund. Die hier angebauten Rebsorten – Pinot Noir für den Rotwein, Chardonnay für den Weisswein – erfreuen sich bei Winzern weltweit an grosser Beliebtheit. Bild: Getty Images

Die Rebsortenvielfalt nimmt ab. In zahlreichen Ländern wachsen immer weniger, aber international sehr bekannte Sorten, wie aus offiziellen Statistiken hervorgeht. Zwölf französische Rebsorten machen derzeit mehr als die Hälfte der weltweit angebauten Trauben aus. In den Top zehn der angebauten Rebsorten sind neben den vorherrschenden Franzosen noch die spanischen Sorten Tempranillo und Garnacha Tinta vertreten, Letztere bei uns besser bekannt als Grenache.

Das ist intuitiv schwierig nachvollziehbar, da die Wissenschaft den Weinproduzenten zunehmend empfiehlt, angesichts der bereits beobachtbaren und der noch anstehenden Auswirkungen der globalen Erderwärmung die riesige Zahl der vorhandenen Rebsorten besser zu nutzen. Der Klimawandel sollte sich nach uni­formen Erkenntnissen der bekannten Umweltwissenschaftler, Agronomen und Önologen deutlich auf die Vielfalt der Rebsorten in praktisch allen Weinbauregionen auswirken. Diese Erkenntnisse der Wissenschaft stehen im Widerspruch zu der zunehmenden Sortenkonzentration auf den Rebbergen dieser Welt.

Die französischen Rebsorten unterscheiden sich deutlich in ihrer Wärme­präferenz, liegen die Temperaturen im Languedoc oder im Bordelais doch klar höher als beispielsweise im Burgund oder an der Loire. Aber in all diesen Gebieten sind die auch international beliebten Sorten vorherrschend. Es dürfte deshalb auf absehbare Zeit auch ausserhalb Frankreichs eher zu einer Substitution innerhalb der französischen Weinsortenskala kommen. Traditionelle Weissweinsorten wie der Pinot Gris oder der Sauvignon Blanc könnten mittelfristig ihre besonderen Eigenschaften wie Spritzigkeit und ­geringer Alkoholgehalt verlieren. Der Anbau wärmeliebender Rotweinsorten wie Cabernet Sauvignon oder Syrah dürfte hingegen künftig auch in ursprünglich kühleren Regionen möglich sein.

Weinbaupraktiken wie verstärkte Bewässerung oder durch Laubmanagement geschaffener Schatten als Traubenschutz sind wichtig, helfen allerdings nur bei einer geringen Erderwärmung. Die Winzer profitieren aber durch eine Ausweitung der für Reben geeigneten Flächen oder den möglichen Anbau neuer Sorten.

Allerdings sind Neubestockungen mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden, und es gibt rechtliche und kulturelle Hürden. Pinot Noir durch Grenache oder Cabernet Sauvignon zu ersetzen oder Viognier anzupflanzen, wo bisher Riesling angebaut wird, ist keine schmerzlose Veränderung. Aber sie kann den Winzern den Übergang in die eine wärmere Welt erleichtern. Für sehr heisse Weinbaugebiete wie die im Süden von Italien, Spanien oder Australien würde diese Gegenmassnahme allerdings kaum helfen: Diese Regionen pflanzen bereits heute die hitzebeständigsten Weinsorten an.

Einige Länder in Nordeuropa, England oder Kanada werden hingegen deutlich profitieren. Sie können erstmals Wein­sorten anpflanzen, die im bisherigen kalten Klima nicht überlebt haben. Generell wird mit dem Klimawandel eine Verschiebung der Weinbauzonen auf der Nordhalbkugel weiter nordwärts prognostiziert. Aber auch diese «neuen» Weinbauländer werden aus Marktgründen vorerst wohl auf die bekannten Sorten setzen. Das kommt daher, dass der Grossteil der Sortenvielfalt noch kaum dokumentiert ist und folglich von den Winzern weltweit nicht genutzt wird. Die Anpassung des Sortenspiegels erfordert Daten in feinerem Massstab und mehr Forschung.

Neben der steigenden Bedeutung einer naturnahen und nachhaltigen Bewirtschaftung der Rebflächen zwingt die globale Erwärmung, den Weinsortenspiegel zu überdenken. Vor allem Rotweine werden von den klimatischen Veränderungen profitieren, ihre Bedeutung wird steigen. Auch in den schweizerischen Weinbergen könnten bald weitere Spitzenrotweine reifen, wie wir sie heute aus dem Bordeaux oder aus der Toskana kennen.



