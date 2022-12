Streit um Öl – Wie der Westen die Öleinnahmen des Kreml drücken will Neue Sanktionen zielen auf das wichtigste Exportgut Russlands. Dazu gehört ein Preisdeckel auf Öl, der aber gar nicht zu so leicht umzusetzen ist. André Kühnlenz

70 bis 85% der russischen Ölexporte werden über Tankschiffe transportiert, auch durch den Bosporus. Bild: Cemal Yurttas/dia images/Getty Images

Seit Montag darf kein russisches Gas mehr in der EU per Schiff ankommen. Dies ist Teil eines Embargos, das bereits im Sommer beschlossen worden ist. Neu hinzukommen ist am vergangenen Freitag ein Preisdeckel, der auch für den Transport russischen Öls ausserhalb der EU gelten soll: Es darf nicht mehr als 60 $ pro Fass kosten. Das funktioniert deshalb, weil es primär westliche Konzerne sind, die russisches Öl nach China, Indien oder andere Länder transportieren, versichern und finanzieren.