CS-Übernahme – Wie die Behörden UBS ihre Bedingungen diktieren Die Finma und die Wettbewerbskommission stehen wegen des UBS-CS-Deals vor einer Premiere im Wettbewerbsrecht. Wer entscheidet wann was? Experten ordnen ein. Lea Fäh

Trotz vorsorglicher Genehmigung der Finma: Wettbewerbsrechtliche Auflagen sind nicht vom Tisch. Bild: Thomas Hodel/Keystone

Fünf Tage nach dem Beben auf dem Schweizer Finanzplatz wird eine Frage rege diskutiert: Was macht UBS mit Credit Suisse? Doch die Frage ist falsch gestellt. «Wie die künftige UBS aussieht, entscheidet nicht sie selbst, sondern die Finma nach Stellungnahme der Weko», sagt Andreas Heinemann, Professor im Kartellrecht an der Uni Zürich und früherer Präsident der Wettbewerbskommission (Weko). Und dabei geht es nicht um Details. «Da kann noch einiges an Bedingungen und Auflagen definiert werden», so der Experte. Das sei in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so angekommen.