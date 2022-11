Die andere Seite der geldpolitischen Straffung – Wie die Notenbanken ihre Bilanzen verkürzen Nicht nur mit Leitzinserhöhungen gehen die Währungshüter gegen die hohe Inflation vor. Andreas Neinhaus

Das Federal Reserve verkürzt seit Juni seine Bilanz. Fed-Chef Jerome Powell spricht nach der vergangenen Notenbanksitzung in Washington Anfang November vor den Medien. Bild: Patrick Semansky/AP Photo via Keystone

Alle Augen sind derzeit auf die Leitzinsen gerichtet. Allein in den vergangenen zwei Wochen haben die grössten Zentralbanken Maxizinsschritte von 0,75 Prozentpunkten beschlossen. Die britische Notenbank hat zusätzlich einen geldpolitischen Meilenstein gesetzt, der nichts mit dem Leitzins zu tun hat. Sie verkauft erstmals Anleihen aus ihrem Portefeuille.



Es handelt sich zwar nur um verhältnismässig wenige Papiere im Wert von 750 Mio. £. Aber die Bank of England kehrt damit ihren Kurs um. Von Wertschriftenkäufen – der quantitativen Lockerung (Quantitative Easing, QE), mit der sie seit 2009 Anleihen im Umfang von 874 Mrd. £ erworben hat und die dank zusätzlicher Nachfrage am Markt für niedrige Zinsen sorgte – zur umgekehrten Strategie: zur quantitativen Straffung (Quantitative Tightening, QT).