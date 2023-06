Der Chart des Tages – Wie die SNB die Inflation aussperrt Der Franken dämpft den Inflationsdruck aus dem Ausland. Andreas Neinhaus

Die Frankenpolitik der Nationalbank ist eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen die hohe Inflation. Als der erhöhte Preisdruck im Ausland 2021 sichtbar wurde, beschloss sie, den Franken aufwerten zu lassen, um möglichst wenig Inflation in die Schweiz zu importieren. Seither haben die Währungshüter an dieser Politik festgehalten. Dass die Inflation hierzulande viel weniger zugenommen hat als in den Nachbarländern, ist vor allem auf die Geldpolitik der SNB zurückzuführen.

Der Effekt zeigt sich auch im Wechselkurs. Nominal wertete sich der Franken auf, und zwar von Anfang 2021 bis heute um 11% gegenüber den restlichen Währungen und gewichtet nach ihrer Bedeutung im Aussenhandel (im Chart: rote Linie). Diese nominale Aufwertung wurde indes durch die höhere Inflation, die im Ausland herrscht, kompensiert. Klammert man den Inflationsunterschied aus, dann ist der reale, handels­gewichtete Franken bis heute stabil geblieben (schwarze Linie).

Die Nationalbank will diese Politik fortführen. Der Devisenbestand soll weiter verkauft und damit der Franken nominal gestärkt, aber real stabil gehalten werden. Künftig könnte die Bedeutung des Wechselkursinstruments jedoch abnehmen. Denn die Preise steigen inzwischen vor allem im Inland.

Im Mai betrug die Inlandteuerung 2,4%. Die Preise importierter Güter lagen hingegen nur 1,4% höher als zwölf Monate zuvor.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

