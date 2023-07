Ausblick Börsen – Wie es für den US-Aktienmarkt weitergeht Die Wallstreet schliesst ein sehr starkes erstes Halbjahr ab. Doch viele Aktien kommen jetzt wieder teuer daher. Worauf Anleger achten müssen. Valentin Ade , New York

Die New Yorker Börsen haben ein Halbjahr hinter sich, mit dem zu Beginn wohl nur die wenigsten gerechnet hatten. Bild: Valentin Ade

Mit so einem Halbjahr hatten die wenigsten gerechnet. Nach einem tiefroten Aktienjahr 2022 hat der breite US-Aktienindex S&P 500 in den ersten sechs Monaten 2023 16,4% zugelegt. Damit hat die New Yorker Börse viele Vergleichsindizes weltweit geschlagen. Seit seinem Tief Mitte Oktober ist der S&P 500 wieder in einen Bullenmarkt eingetreten. Das heisst: Er hat über 20% gewonnen.