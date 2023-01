Nun, da Russland aufgrund des rücksichtslosen, von Machthaber Putin gewollten Krieges gegen die Ukraine derart beschädigt und geschwächt worden ist, stellt sich die Frage, wie die Zukunft des Landes aussehen könnte. Plausible Szenarien reichen von der Machtergreifung eines Hardliners wie Nikolai Patruschew bis zum Wahlsieg eines Regimekritikers wie Alexei Nawalny. Eines ist jedoch so gut wie sicher: Putins Regime wird den von ihm begonnenen Krieg nicht überleben.

Putins sogenannte Machtvertikale mag sich über viele wirtschaftliche und politische Ebenen erstrecken, aber sie ist vollkommen von der straffen Kontrolle von ganz oben abhängig. Die gesamte Struktur wird zwangsläufig zu bröckeln beginnen, wenn sich diese Kontrolle abschwächt und verschiedene Gruppen und Interessen ihre Manöver starten, um die Überreste nach dem unweigerlichen Zusammenbruch an sich zu reissen. Die grösste Stärke des Systems – die allumfassende Kontrolle von oben nach unten – wird so zu seiner fatalen Schwäche.

Diese neue «Zeit der Wirren» – ein wiederkehrendes Thema in der russischen Geschichte – wird sich unmittelbar nach Putins Abgang einstellen. Doch welche politischen Kräfte sich im Zuge seines Sturzes durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Die Motivation zur Fortführung von Putins Ukrainedebakel dürfte sich in Grenzen halten. Putin hat den Krieg begonnen, und wir wissen, dass selbst seine obersten Sicherheitsfunktionäre davon nie begeistert waren. Das wurde bereits anlässlich der berüchtigten, im Fernsehen übertragenen Sitzung des Sicherheitsrats am 21. Februar 2022 im Kreml deutlich.

Der Ukrainekrieg ist unpopulär

Selbst nach einem Jahr unerbittlicher Repression und Propaganda ist die Unterstützung der russischen Öffentlichkeit für Putins Krieg bestenfalls verhalten, und Meinungsumfragen zeigen, dass die Mehrheit Friedensgespräche befürwortet. Jede Führungspersönlichkeit oder Gruppierung, die nach Putin an die Macht kommt, wird die Beendigung des Krieges zur obersten Priorität machen müssen.

«Russlands Schicksal wird letztlich durch die Menschen im Land entschieden. Einen Regimewechsel herbeizuführen, ist allein ihre Aufgabe.»

Das bedeutet freilich nicht, dass es einfach sein wird, die Kämpfe zu beenden, geschweige denn zum Status quo ante zurückzukehren. Es wird unweigerlich Stimmen geben, die eine noch aggressivere imperialistische Agenda fordern, und sie werden verzweifelt darum kämpfen, die Oberhand zu behalten, weil sie um Leben und Besitz bangen. Doch in einer Situation, in der sich die öffentliche Meinung eindeutig für die Beendigung des Krieges ausspricht und Putins Machtvertikale sowie die Unterdrückungsmaschinerie des Kreml in Auflösung begriffen sind, werden die nationalen und militärischen Hardliner einen schweren Stand haben.

Darüber hinaus haben Zeiten der Wirren jeweils Forderungen nach einer stärker repräsentativen Regierungsführung hervorgebracht. Die letzten Jahrzehnte des Zarenreichs waren beispielsweise von der Forderung nach einer demokratischen Verfassung geprägt, und ähnliche Projekte wurden auch in den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verfolgt. Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass es dieses Mal anders sein wird.

Zerfall ist unwahrscheinlich

Es ist zwar nicht besonders wahrscheinlich, dass die demokratische Opposition Russlands aus Gefängnis und Exil sogleich an die Macht kommt, doch das heisst nicht, dass diese Bewegung zu vernachlässigen ist. Selbst unter äusserst repressiven und ungerechten Umständen ist es Anhängern Nawalnys gelungen, 20 bis 30% der Wählerstimmen zu erreichen, und Nawalnys Rückhalt bei jüngeren und urbanen Wählerschichten ist mit der Zeit nur noch stärker geworden. Sein YouTube-Kanal erreicht mit Nachrichten und Sendungen zum aktuellen Zeitgeschehen Dutzende Millionen Menschen, und rechnet man die Sendungen anderer unabhängiger Medien hinzu, kommt man auf noch höhere Zahlen.

Äusserst unwahrscheinlich ist der Zerfall der Russischen Föderation. Dieses Szenario hat Putins Regime in seinen Bemühungen um Unterstützung für den Krieg explizit als Ziel des Westens bezeichnet. Tatsächlich strebt der Westen nichts Derartiges an. Als Tschetschenien 1991 seine Unabhängigkeit erklärte, gab es nie auch nur den geringsten Hinweis, dass die westlichen Regierungen dies unterstützen würden. Auch wenn die Tschetschenienfrage weiterhin umstritten ist, so würde der Westen eine Unabhängigkeit nie befürworten.

Ebenso unbegründet sind Spekulationen hinsichtlich einer Unabhängigkeit des fernöstlichen Teils der Russischen Föderation und Sibiriens. Man erinnere sich an die grossen Proteste in Wladiwostok im Jahr 2020. Dort wurden als Symbol der Demokratie (oppositionelle) belarussische sowie ukrainische Flaggen geschwungen, doch die Demonstranten gaben sich keinerlei Illusionen hin, die Unabhängigkeit für dieses so nahe an China gelegene riesige, dünn besiedelte Gebiet zu fordern.

2024 sind «Wahlen»

In jedem Fall besteht derzeit guter Grund zur Annahme, dass die Eliten innerhalb der russischen Machtstruktur bereits diskret die Möglichkeiten ihres Landes nach Putin ausloten. Angesichts der bereits 2024 anstehenden «Wahlen» zur Präsidentschaft ist die politische Zukunft des Landes ein legitimes und vordringliches Diskussionsthema.

Russlands Schicksal wird letztlich durch die Menschen im Land entschieden. Einen Regimewechsel herbeizuführen, ist allein ihre Aufgabe. Das heisst allerdings nicht, dass der Westen darauf verzichten sollte, die Entwicklungen zu beeinflussen. Im Gegenteil, die westliche Politik sollte nach Möglichkeiten suchen, Bedingungen und Anreize zu schaffen, damit sich demokratischere Kräfte durchsetzen können. Putin ist nicht unsterblich – und seine politische Schwäche tritt von Tag zu Tag deutlicher hervor.

