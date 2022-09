Berufliche Vorsorge – Wie fit ist die zweite Säule für den Zinsanstieg? Die finanzielle Stabilität der Pensionskassen könnte sich in den kommenden Jahren verschlechtern. Olivier Scaillet, SFI-Professor an der Universität Genf

Sammelstiftungen und öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen droht am ehesten eine Unterdeckung. Ein systematisches Ausfallrisiko für die zweite Säule besteht aber nicht. Getty Images

Wird über die Stabilität der beruflichen Vorsorge gesprochen, liegt der Fokus meist auf der steigenden Lebenserwartung oder der Höhe des Umwandlungssatzes. Die akuteste Herausforderung liegt jedoch in den tiefen Zinsen, wie eine aktuelle Studie aufzeigt. Sie untersucht die direkten und indirekten Auswirkungen der Zinsentwicklung auf die Stabilität der zweiten Säule. Analysiert wurden 1179 Schweizer Vorsorgeeinrichtungen mit Verpflichtungen von insgesamt 758 Mrd. Fr., was einem Volumen von 75% der Vorsorgeverpflichtungen entspricht.

Was sich nicht auf den ersten Blick erschliesst: Ein Grossteil der Renditeentwicklung der vergangenen Jahre resultiert aus ausserordentlichem Kapitalertrag im Rahmen der Tiefzinspolitik und damit der Geldpolitik. Steigende Zinsen wirken sich negativ auf die Aktienbewertungen aus und schmälern künftige Renditen.

Tiefe Zinsen, erhöhte Rendite

Die bis anhin günstige Lage der Pensionskassen zeigt sich auch am Umstand, dass die ausgerichteten finanziellen Leistungen seit 1985 im Durchschnitt immer über dem gesetzlichen BVG-Mindestzins lagen. Darüber hinaus lag die Verzinsung der Altersguthaben von 1985 bis 2020 mit durchschnittlich 1,5 Prozentpunkten deutlich über der nominalen Lohnentwicklung.

Es wurden Leistungen ermöglicht, die über dem Niveau zum Erhalt der Kaufkraft der Versicherten lagen. So wurde das vom Gesetzgeber vorgesehene Rentenziel von 34% des koordinierten Lohns sogar noch übertroffen. Dabei darf aber nicht vergessen gehen, dass dieses definierte Rentenziel aufgrund systemfremder Faktoren zuweilen nicht zu realisieren ist. Dazu gehören ein vorzeitiger Kapitalbezug, etwa für den Erwerb von Wohneigentum, oder eine unvollständige Beitragsdauer bei der Pensionierung aufgrund von Auslandaufenthalten oder längeren Arbeitsunterbrüchen. Bei einer genauen Betrachtung zeigt sich, dass Vorsorgeeinrichtungen, obwohl in unterschiedlichen Kategorien angesiedelt, ähnliche Entwicklungen erfahren.

Die finanzielle Stabilität der zweiten Säule wurde anhand von vier grundlegenden Wirtschaftsszenarien analysiert und in sogenannten Stresstests geprüft. Danach wurde für jede in der Studie berücksichtigte Vorsorgeeinrichtung eine auf zehn Jahre ausgerichtete individuelle Modellrechnung erstellt. Die gute Nachricht vorweg: Alle Prognosen zeigen, dass sich das Kapitaldeckungsverfahren der zweiten Säule bewährt und sich insgesamt als robust erweist. Das zeigt sich am geringen Anteil der Vorsorgeeinrichtungen, deren Deckungsgrad in der Simulation nach zehn Jahren unter 90% liegt. Es besteht also kein systematisches Ausfallrisiko für das System der zweiten Säule.

Robuster als erwartet

Eine vollständige Entwarnung ist aber verfrüht: Es ist durchaus absehbar, dass sich die finanzielle Stabilität der zweiten Säule in den kommenden zehn Jahren verschlechtern könnte, vor allem im Falle eines schrittweisen Zinsanstiegs bzw. einer Normalisierung der Zinssituation.

In diesem Szenario könnten kurzfristig gar bis ein Fünftel der Vorsorgeeinrichtungen, die gemeinsam über 35% der Verpflichtungen halten, eine Unterdeckung aufweisen. Die vertiefte Analyse zeigt auf, welche Kategorien von Vorsorgeeinrichtungen in den nächsten zehn Jahren die grössten Risiken aufweisen.

Basierend auf der Risikoanalysekarte und Analysen einer kontinuierlichen Zinsnormalisierung sind drei Schlüsse zu ziehen: Ausschlaggebend für die prognostizierte finanzielle Stabilität ist der aktuelle Deckungsgrad in Kombination mit dem aktuellen Umwandlungssatz, insbesondere wenn dieser über 6% liegt. Zweitens sind Sammelstiftungen und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen deutlich höheren Risiken ausgesetzt. Und die Grösse einer Vorsorgeeinrichtung und das Risiko einer potenziellen Unterdeckung stehen in direktem Zusammenhang.

Welche Handlungsempfehlungen sind zu ziehen? Es gilt die finanzielle Stabilität der zweiten Säule strukturell zu stärken. Nachhaltig ist dies besser über die Beiträge als die Hoffnung auf ausreichende Renditen zu erreichen. Diese Notwendigkeit wird natürlich von hohen BVG-Umwandlungssätzen verstärkt. 6,8%, ja bereits 6% setzen die gesamte berufliche Vorsorge unter Druck. Zum anderen muss die Situation der Verwässerung der Deckungsgrade, insbesondere bei Sammelstiftungen, im Auge behalten werden. Der Konzentrationsprozess in der beruflichen Vorsorge bleibt eine grosse Herausforderung für deren finanzielle Stabilität.

