Wie ich in Gold anlegen kann

Wieso gilt Gold eigentlich als sicherer Hafen?

Der Goldpreis ist erfahrungsgemäss sehr schwankungsanfällig – sowohl vom Ausmass als auch von der Häufigkeit der Schwankungen her. Deshalb kann das gelbe Edelmetall nicht als sicher im Sinn von preisstabil angesehen werden. Dass es trotzdem als sicherer Hafen gilt, liegt an seinen Schutzeigenschaften: In vergangenen Krisensituationen, etwa nach den Anschlägen vom 11. September 2001 oder während der Finanzkrise, entwickelte es sich gewöhnlich überaus stabil, während die meisten anderen Vermögenswerte wie Aktien massiv korrigierten.