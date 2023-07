Smart Money – Wie kann ich in Immobilien anlegen? Nicht jeder hat das nötige Kleingeld für einen Hauskauf. Zum Glück gibt es Alternativen. Sylvia Walter

Die FuW-Serie «Smart Money» ist für alle, die sich für Geld interessieren – und somit für jeden und jede. Sie zeigt, wie Sparer klug in Aktien investieren, ob Gold oder Bitcoin smart sind, wie sich die Altersrente früh aufbessern lässt und was es braucht, um ein Eigenheim zu finanzieren. Illustration: Marco Tancredi

«Kaufen Sie Land, denn es wird nicht mehr nachproduziert» ist ein Spruch, der dem amerikanischen Schriftsteller und Investor Mark Twain in den Mund gelegt wird. Tatsächlich hat sich der Kauf von Land und Immobilien gerade in der kleinteiligen Schweiz meist auch finanziell bezahlt gemacht, wenn man die grosse Krise in den Neunzigerjahren ausklammert. Der Kauf von Wohneigentum ist für viele die grösste finanzielle Entscheidung im Leben. Und für viele Menschen hierzulande eben auch unerschwinglich.