Der lange aufgeschobene Besuch von US-Aussenminister Antony Blinken in Peking ist inzwischen vorüber. Trotz der erwartet optimistischen Darstellung – man vereinbarte eine Intensivierung des direkten Austauschs und versprach eine Fortsetzung der Gespräche – trug die Visite wenig zur Entschärfung des zunehmend spannungsgeladenen Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China bei.

Besonders beunruhigend ist das Scheitern der Wiederherstellung der Kommunikation zwischen den Streitkräften in Anbetracht der jüngsten Häufung von Beinahe-Zusammenstössen zwischen Kriegsschiffen der beiden Supermächte in der Strasse von Taiwan und Militärflugzeugen über dem Südchinesischen Meer. Von den Berichten über chinesische Überwachungs- und Militäraktivitäten in Kuba ganz zu schweigen, die eine gespenstische Ähnlichkeit mit den Ereignissen aufweisen, die 1962 zur Kubakrise führten – einem der beängstigendsten Augenblicke des Kalten Krieges. Die Gefahr eines versehentlichen Konflikts ist nach wie vor gross.

Das zugrundeliegende Problem besteht im blinden Vertrauen in persönliche Diplomatie. Ja, sie spielte in der ersten Zeit der amerikanisch-chinesischen Beziehungen eine entscheidende Rolle. Die historische Chinareise von Präsident Richard Nixon 1972 war mehr als nur Inszenierung: Sie war ein entscheidender strategischer Schachzug, der auf die Triangulation der ehemaligen Sowjetunion abzielte. Mehrere Ebenen persönlicher Beziehungen trugen dazu bei, das Gleichgewicht der Kräfte im Kalten Krieg zu verändern. An der Spitze standen Nixon und Mao Zedong. Unterstützt wurden sie von Henry Kissinger und Zhou Enlai, die die Einzelheiten des chinesisch-amerikanischen Zusammenwirkens ausarbeiteten.

Dünnhäutige Staatschefs

Diese Zeiten sind allerdings vorbei. Die persönliche Diplomatie hat sich überlebt. Da die Gestaltung der Beziehungen zwischen den USA und China in den Händen politisch eingeschränkter, dünnhäutiger Führungspersönlichkeiten liegt, sind Differenzen zwischen den beiden Supermächten ausserordentlich schwer lösbar geworden. Keiner der beiden Staatschefs kann es sich leisten, als schwach angesehen zu werden. Bei der Konfliktlösung geht es jetzt mehr um Gesichtswahrung und weniger um eine übergeordnete Strategie.

«China ist mittlerweile ein legitimer Herausforderer des etablierten Hegemonen, und zur Konfliktlösung braucht es weit mehr als einen Nixon der Gegenwart, der nach China reist.»

Präsident Xi Jinping zum Beispiel bestand bei seinem 35 Minuten kurzen Treffen mit Blinken darauf, am oberen Ende des Tisches zu sitzen, wodurch Amerikas ranghöchster Diplomat in eine ausgesprochen untergeordnete Position gedrängt wurde. Kaum hatte Blinken das Land verlassen, bezeichnete Präsident Joe Biden den chinesischen Staatschef als Diktator, womit er den Finger weiter auf den wunden Punkt eines von den schmerzhaften Erinnerungen an ein Jahrhundert der Demütigung geprägten Landes legt.

Eine derartige Vorgehensweise funktioniert nicht mehr, weil die Diplomatie ihre Legitimität aus der Innenpolitik bezieht. Aufgrund der vergifteten Anti-China-Stimmung in den USA waren Blinken die Hände schon gebunden, bevor er überhaupt einen Fuss nach Peking setzte. Der Kongressabgeordnete Mike Gallagher, republikanischer Vorsitzender des neuen Sonderausschusses des Repräsentantenhauses für China, besass die Unverfrorenheit, Amerikas Problem mit China an den Verbindungen der beiden Länder festzumachen, wobei er auf CNBC und im «Wall Street Journal» argumentiert, dass dieses «Engagement angesichts der ausländischen Aggressionen unweigerlich zu Appeasement führt».

Innenpolitische Motive

Leider spricht Gallagher hier im Sinne eines ausgeprägten antichinesischen Konsenses in Washington, weswegen Blinken nur wenige Optionen zur Verfügung standen. Die parteiübergreifende Unterstützung einer derart extremen Sichtweise schloss jegliche Kreativität in der US-Diplomatie praktisch aus.

Innenpolitische Erwägungen sind aber auch in China trotz seines Einparteisystems von Bedeutung. Die Legitimität von Xis Macht beruht auf seinem sogenannten chinesischen Traum, der «die grosse Wiedererstehung der chinesischen Nation» verspricht. Doch ohne nachhaltiges Wirtschaftswachstum läuft Xi Gefahr, dieses Versprechen zu brechen und sich einer Welle des Zorns in der Öffentlichkeit und in der Partei auszusetzen.

Im Lichte dessen präsentiert sich Chinas derzeitiger Wachstumsrückgang besonders besorgniserregend. Zwar könnte ein weithin erwarteter Konjunkturimpuls den kurzfristigen Druck auf die Wirtschaft lindern, doch für die mittel- bis längerfristigen Wachstumsaussichten sind gleichzeitig auftretende demografische und produktivitätsbezogene Problematiken weitaus heikler. Rechnet man noch den aufgrund des anhaltenden Konflikts mit den USA und ihren Verbündeten resultierenden Wachstumsentgang hinzu, kann wohl kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die chinesische Politik aufgrund des wachsenden «Wiedererstehungsdefizits» des Landes stark eingeschränkt ist.

Stärker institutionalisiertes Modell

Fragile Egos verschlimmern das Problem noch weiter. Rhetorische Fehlleistungen wie Bidens Rahmenkonzept «Autokratie versus Demokratie», Inszenierungen wie Xis Sitzplatzwahl und Beschimpfungen wie Bidens «Diktator»-Aussage werden überproportional aufgebauscht. Wenn es Führungspersönlichkeiten an der für die Konfliktlösung erforderlichen Robustheit mangelt, gehen manch überzogene Reaktionen in der persönlichen Diplomatie nach hinten los.

Es bedarf also dringend eines neuen Ansatzes. Die Umstellung auf ein stärker institutionalisiertes Modell des Engagements würde hyperreaktiven, politisch eingeschränkten Führungspersönlichkeiten die Zuständigkeit für Konfliktlösung entziehen. Das bedeutet, die Architektur des amerikanisch-chinesischen Engagements ist zu überarbeiten, um es stärker prozessorientiert zu gestalten, mehr Fachwissen auf Arbeitsgruppenebene einzubeziehen und sich stärker auf eine Strategie der gemeinsamen Problemlösung zu konzentrieren.

Mein Vorschlag für ein US-China-Sekretariat geht weit über frühere Anläufe in Richtung eines institutionellen Engagements hinaus – das im Strategic and Economic Dialogue und in der Joint Commission on Commerce and Trade bestand. Beide Initiativen konnten den aktuellen Konflikt nicht verhindern und wurden von der Trump-Regierung eingestellt (Biden hat sich dafür entschieden, die Initiativen nicht wieder aufleben zu lassen). Aber das liegt daran, dass sie nicht weitreichend genug waren, um einen dauerhaften, robusten Rahmen für das Beziehungsmanagement zu schaffen.

Gefahr eskalierender Spannungen

Wie die meisten Menschen hege ich Misstrauen gegenüber einem bürokratischen Ansatz zur Lösung zahlreicher heikler Probleme zwischen zwei mächtigen Ländern. Nach Auffassung des in Washington herrschenden Konsenses hat die chinesische Seite lange Zeit lieber geredet als gehandelt, dem Prozess den Vorzug gegenüber der Regelbefolgung gegeben und zur Verzögerungstaktik gegriffen, statt Kompromissen zuzustimmen. Eine zusätzliche bürokratische Ebene, so das Argument, würde die ohnehin schwierige Aufgabe, grundlegende Meinungsverschiedenheiten zwischen den unterschiedlichen Systemen auszuräumen, noch komplexer machen und die Entscheidungsfindung komplizierter gestalten. Fortschritte werden weiterhin schwierig zu erreichen sein.

Dennoch ist ein stärker institutionalisierter Ansatz der derzeit politisierten, persönlichen Diplomatie vorzuziehen. Was vor fünfzig Jahren funktioniert hat, geht heute nicht mehr. Der Kontext hat sich für beide Länder stark verändert: China ist mittlerweile ein legitimer Herausforderer des etablierten Hegemonen, und zur Konfliktlösung braucht es weit mehr als einen Nixon der Gegenwart, der nach China reist.

Die persönliche Diplomatie ist hinsichtlich der Lösung des Konflikts zwischen den USA und China in eine Sackgasse geraten. Um dem Schlamassel eskalierender Spannungen zu entkommen, bedarf es einer neuen Architektur des Engagements. Ein US-China-Sekretariat wäre die beste Art, den langen und beschwerlichen Weg der Konfliktlösung zu beschreiten, bevor es zu spät ist.

Fehler gefunden?Jetzt melden.