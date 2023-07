Der Chart des Tages – Wie neue Heizungen den Wert eines Hauses steigen lassen Wärmepumpen und Co. können den Wert von Wohneigentum steigern. Eine Studie will jetzt aufzeigen, wie stark neue Heiz- und Warmwasseranlagen den Preis nach oben bringen. Marc Forster

Quelle: Wüest Partner

Einfamilienhäuser mit Heizungen, die keine fossilen Brennstoffe benötigen, erzielen deutlich höhere Preise auf dem Markt als solche mit Öl- oder Gasheizungen. Bei einem Einfamilienhaus wirkt die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage besonders günstig und führt zu einen 4,6% höheren Transaktionspreis als bei einem fossil beheizten Vergleichsobjekt. Ein mittleres Einfamilienhaus mit einem Preis von 1,205 Mio. Fr. erfährt einen Mehrwert von 55’000 Fr.

Das Immobilienanalyseunternehmen Wüest Partner hat für eine Studie jeweils identische Objekte verschiedener Arten von Wohneigentum verglichen und modellartig andere Einflüsse auf den Immobilienwert ausgeklammert. Bei der Kombination von moderner Holzheizung und Photovoltaikanlage im Einfamilienhaus beträgt das Plus je nach Lage 5,4 bis 8,1%.

Bei Eigentumswohnungen fallen die Preiseffekte allerdings geringer aus. Wenn das Gebäude über Wärmepumpe und Photovoltaikanlage verfügt, steigert sich der Wert einer Wohnung um 3,1%.

Obiger Chart zeigt, dass auch die Lage von Einfamilienhäusern einen Einfluss auf die Wertsteigerung hat. Bei guten Lagen sind die prozentualen Auswirkungen auf den Transaktionspreis geringer, weil der Wertanteil eines Hauses an der Gesamtliegenschaft kleiner ist als an weniger begehrten Lagen. Was die Erhebung auch zeigt: Elektroheizungen haben wegen ihres hohen Stromverbrauchs einen deutlich negativen Einfluss auf Wohneigentumspreise. Aus demselben Grund, aber im umgekehrten Sinne, erklärt sich so auch, weshalb Photovoltaikanlagen den Preis nach oben bewegen.

Laut Wüest Partner haben sich die Preiseffekte durch erneuerbare Energien jüngst verstärkt. Vor eineinhalb Jahren seien in vielen Fällen noch keine signifikanten Preisunterschiede feststellbar gewesen, mit Ausnahme von Wärmepumpen.

Marc Forster schreibt seit März 2023 im Ressort Märkte für «Finanz und Wirtschaft» hauptsächlich über Aktienmärkte und Immobilienthemen. Davor arbeitete er unter anderem als Redaktor bei Cash.ch und der Schweizerischen Depeschenagentur SDA. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.