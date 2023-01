Benzinknappheit in Nigeria – Wie Ölreichtum zu Mangel führt

Obwohl das schwarze Gold im westafrikanischen Land im Überfluss vorhanden ist, fehlt es an Treibstoff. Eine neue Raffinerie soll Abhilfe schaffen. Mara Bernath Lagos

Soll bald ganz Nigeria mit Benzin beliefern: Die Dangote-Raffinerie in Lekki, in der Nähe von Lagos. Bild: Tom Saater/Bloomberg

Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Land, in dem Sie stundenlang anstehen müssen, um Ihren Tank zu füllen. Ein Land, in dem genau das Produkt knapp ist, das einige wenige sehr reich gemacht hat, während weite Teile der Bevölkerung leer ausgehen. Es ist die tägliche Realität in Nigeria, die sich auch an der Tankstelle in Lagos zeigt: Der Treibstoff ist knapp, obwohl Nigeria die zweitgrössten Ölreserven Afrikas hat.