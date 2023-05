Während des Zweiten Weltkriegs drehte der berühmte amerikanische Filmregisseur Frank Capra eine Dokumentarserie mit dem Titel «Why We Fight». Ursprünglich vom Washingtoner Kriegsministerium als Schulungsfilm produziert, sollte der Film in den Kinos die Amerikaner davon überzeugen, dass die Anti-Hitler-Koalition ihre Unterstützung benötigt und die Niederlage der Nazis unmittelbar den amerikanischen Interessen dient. Das Projekt war ein Erfolg, auch wenn es unmöglich ist, die Wirkung der Filme genau zu messen. In der Sowjetunion, einer weiteren wichtigen Konfliktpartei, bedurfte die Öffentlichkeit keiner derartigen Überzeugung, da der Kampf ums Überleben auf ihrem eigenen Territorium stattfand.

Das ist bei Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht der Fall. Der Kreml will seine «militärische Spezialoperation» sicherlich als patriotisches Unterfangen darstellen. Doch viele Russen skandieren keineswegs den Slogan aus dem Zweiten Weltkrieg, «Unsere Sache ist gerecht, der Sieg wird unser sein», sondern fragen sich, warum sie überhaupt kämpfen.

In einer Umfrage vom Januar gaben rund 25% der Befragten – und über 60% der Stadtbewohner und der jüngeren Leute – an, dass sie den Krieg nicht unterstützen. Lediglich 27% der befragten jungen Leute sprachen sich für den Krieg aus. Das ist bemerkenswert in einem Land, in dem die Äusserung von Zweifeln an den Massnahmen der Regierung dazu führen kann, dass man auf einer Liste «ausländischer Agenten» landet oder Schlimmeres.

Propaganda über alles

Viele andere Russen haben mit den Füssen abgestimmt: Über 500’000 haben das Land seit Russlands Grossinvasion in der Ukraine verlassen, und diejenigen, die geblieben sind, machen sich grosse Sorgen um ihre Zukunft. Einer aktuellen Gallup-Romir-Umfrage zufolge geben 48% der Russen an, unter erheblicher finanzieller Unsicherheit zu leiden – das ist der höchste Wert unter den 56 erfassten Ländern. Selbst von den 45% der Russen, die sagen, dass sie den Krieg eindeutig unterstützen, tun dies nur 25% aktiv, etwa indem sie sich freiwillig engagieren oder finanzielle Hilfe leisten.

«Putin zufolge ist Russland jetzt ein ‹autarker Zivilisationsstaat›, und die europäische Kultur wird langsam aus russischen Theatern und Museen verdrängt.»

All das sind keine guten Nachrichten für den Kreml, der verzweifelt versucht, sein Kriegsnarrativ zu forcieren. Die Kampagne, so erklärt Machthaber Putin, ziele nicht nur darauf ab, die Ukraine zu «entmilitarisieren» und zu «entnazifizieren», sondern auch zu verhindern, dass der Westen mit seiner vermeintlichen Mission, Russland zu zerstören, Erfolg hat. Der Propaganda des Kreml zufolge geht es um nichts Geringeres als um das «Überleben des russischen Staates» und die Zukunft der jungen Menschen in Russland. Darüber hinaus wird in Russlands jüngster aussenpolitischer Doktrin behauptet, das Land erfülle seine «einzigartige historische Mission» zur «Aufrechterhaltung des globalen Kräftegleichgewichts» und zum «Aufbau einer multipolaren» Weltordnung.

Das ist eine Propaganda, die des Grossen Vaterländischen Krieges, wie die Russen den Zweiten Weltkrieg nennen, würdig ist, und die Öffentlichkeit wird damit überschüttet. Das Fernsehen wird von Kriegsnarrativen beherrscht. Plakatwände, die russische Kriegshelden feiern, und Werbung für Panzershows säumen Moskaus Strassen. «Der Sieg wird unser sein», verkünden sie im Stil des Zweiten Weltkriegs, auch wenn sie den ersten Teil des klassischen Slogans weglassen.

Strenge Überwachung

Der Krieg hat das Leben in Russland auf den Kopf gestellt. Der Krieg bedeutete eine plötzliche, gewaltsame und verwirrende Transformation der russischen Wirtschaft und Gesellschaft. Vor allem die europäische Zivilisation war trotz längerer Zeiträume der Konfrontation mit dem Westen immer Teil des kulturellen Codes in Russland. Doch Putin zufolge ist Russland jetzt ein «autarker Zivilisationsstaat», und die europäische Kultur wird langsam aus russischen Theatern und Museen verdrängt, wenn auch nicht aus den Restaurants und den Cafés (die immer noch französisch und italienisch sind). So wurde etwa das Stück «Cyrano de Bergerac» von Edmond Rostand aus dem 19. Jahrhundert aus dem Repertoire des Sankt Petersburger Alexandrinsky-Theaters gestrichen, weil es angeblich die russischen Streitkräfte diskreditiert.

Solche kulturellen Verbote sind natürlich nicht die einzige Art und Weise, wie gewöhnlichen Russen das Gefühl gegeben wird, dass ihnen Big Brother im Nacken sitzt. Seit der «Teilmobilisierung», die im vergangenen September verkündet wurde, ist an jedem Drehkreuz der Moskauer U-Bahn ein Polizist stationiert. Es ist schwer, so zu tun, als habe sich nichts grundlegend verändert, wenn schon das Betreten der öffentlichen Verkehrsmittel von einem schwer bewaffneten Mann kontrolliert wird.

All das erschwert es den Russen zunehmend, ihrem Alltag nachzugehen. In den ersten Monaten des Krieges wurden die Gespräche zwar von den Ereignissen in der Ukraine beherrscht, aber es war noch selbstverständlich, zur Arbeit zu gehen oder mit Freunden zu Abend zu essen. Seit die Kriegspropaganda lauter und eindringlicher geworden ist, ist das normale Leben in den Hintergrund gerückt.

Wie bei George Orwell

Der Krieg in der Ukraine steht bei den Russen inzwischen gedanklich im Vordergrund – allerdings nicht so, wie der Kreml es will. Statt für Putins «patriotische» Sache zu kämpfen, wehren sich die Russen dagegen. Zwar sind sie nicht in der Lage, massenhaft zu protestieren, geschweige denn, Putin auf einen Schlag aus dem Kreml zu vertreiben, doch es gibt überall Beweise für den verdeckten Kampf der «schweigenden Mehrheit».

Peredelkino, eine Siedlung weniger als 32 Kilometer von Moskau entfernt, ist bekannt für seine waldreiche Umgebung, die oft von sowjetischen Schriftstellern, darunter Boris Pasternak, durchwandert wurde. Heute gehört ein Grossteil dieses Gebiets dem prominenten Oligarchen und Putin-Verbündeten Roman Abramowitsch, der den Krieg Gerüchten zufolge ablehnt. Und an den Bäumen, die die Waldwege säumen, finden sich «Nein zum Krieg»-Schnitzereien.

In einer Buchhandlung am Newski-Prospekt in Zentrum Sankt Petersburgs wurde eine Auslage mit patriotischen Büchern über Russland von einem Becher mit einem Bild von George Orwell geschmückt. Der Becher trug die Aufschrift «Der Grosse Bruder soll denken, dass in diesem Becher Tee ist». Inspiriert von dem mutigen Arrangeur dieser Auslage, kaufte ich diesen Becher, der, wie ich am nächsten Tag feststellte, durch einen anderen ersetzt wurde. Auf diesem stand ein Zitat aus Orwells Meisterwerk 1984: «Zu einer Minderheit zu gehören, selbst zu einer Minderheit von einem einzigen Menschen, stempelte einen noch nicht als verrückt.»

So kämpfen wir. Wie im Zweiten Weltkrieg muss uns niemand sagen, warum.

