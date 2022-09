Kursverluste – Wie tief die Aktienmärkte noch fallen können Die wichtigsten Faktoren für die Börsen sind jetzt die Sorge um die Unternehmensgewinne und die höheren Zinsen. Drei Szenarien, wie sie die Kurse beeinflussen können. Alexander Trentin

Händler an der New Yorker Börse: Die Zinsen steigen, während sich die Konjunkturaussichten verdüstern. Beides ist schlecht für die Kurse. Bild: Michael M. Santiago/Getty Images

Die Untergangspropheten der Börse melden sich wieder. Der als «Dr. Doom» bekannte New Yorker Wirtschaftsprofessor Nouriel Roubini warnt in einem Fernsehinterview vor einem Kursrutsch von 40% an der US-Börse – falls es zu der von ihm erwarteten harten Landung der Konjunktur käme.