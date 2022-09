Dividenden – Wie UBS ihre Investoren umwirbt Nach der geplatzten Übernahme von Wealthfront gibt die Grossbank schon jetzt eine Dividendenerhöhung für das laufende Jahr bekannt. Beatrice Bösiger

Die Ausschüttungspläne von UBS müssen noch von der Generalversammlung 2023 bestätigt werden. Foto: ZVG

UBS überrascht. Früher als sonst, noch vor Abschluss des dritten Quartals, hat die Grossbank ihre Ausschüttungspläne bekannt gegeben. Geplant ist, die Dividende 2022 von 0.51 auf 0.55 $ pro Aktie anzuheben. Gleichzeitig soll bei dem laufenden Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr die Marke von 5 Mrd. $ übertroffen werden.



Was hinter der Ankündigung steht, gibt die Bank nicht bekannt. Am ehesten sind die Gründe dafür noch in der vor kurzem abgeblasenen Übernahme von Wealthfront zu suchen. Der Kauf des Robo Adviser in den USA für 1,4 Mrd. $ wurde im Januar noch als grosser Wurf angekündigt. Seit damals sind die Bewertungen der Fintechs in sich zusammengefallen.