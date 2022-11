Aufgefallen in Tell City – Wilhelm Tell im Mittleren Westen Tell City und die Swiss Colonization Society erzählen die Geschichte einer Schweizer Planstadt inmitten des US-Bundesstaats Indiana. Siegmund Skalar

Wilhelm Tell, aber nicht in Altdorf, sondern am Südzipfel des US-Bundesstaats Indiana. Bild: Creative Commons

Eine Wilhelm-Tell-Statue, aber nicht Altdorf im Kanton Uri, sondern in der Mitte der USA. Willkommen in Tell City, einer Kleinstadt von knapp siebentausend Einwohnern, gleich am Ohio River, am Südzipfel des Bundesstaats Indiana. Hier finden sich Strassennamen wie Mozart, Humboldt, Schiller und Herrmann. Ansonsten ist aber alles wie anderswo im mittleren Westen: Es gibt mehr als zehn Kirchen, einen Pizza Hut, einen Veteranenverband und die typischen weissen Holzhäuser eingebettet in die Hügellandschaft. Die nächste grössere Stadt ist das knapp eine Autostunde entfernte Louisville in Kentucky.

Im internationalen Vergleich ist die Schweizer Kolonialgeschichte eher blass und wenig problematisch. Zwischen 1820 und 1914 wanderten dennoch bis zu 400’000 Schweizer und Schweizerinnen in die USA aus, wie der kürzlich verstorbene USA-Experte Leo Schelbert schätzte. Viele von ihnen landeten im mittleren Westen – in Bundesstaaten wie Ohio und Pennsylvania, aber auch Indiana, darunter nicht wenige gläubige Mennoniten. «Uns gefällt die bescheidene Stille in Indiana besser als das laute Geklapper des unruhigen Weltmarkts der östlichen Städte», argumentierte Auswanderer Ulrich Christen 1853 in einem Brief an die Heimat. Es gab schlichtweg aber auch sehr viel billiges Land.

«Swiss Colonization Society»

Im Herbst 1857 entscheid sich ein Verband Schweizer Siedler ebenfalls zur Suche nach Land. Dafür wurde die sogenannte «Swiss Colonization Society» in der Stadt Cincinnati gegründet. «In unserer Kolonie soll schweizerisches Gemeinleben sich entfalten», lässt sich etwa in der gedruckten Satzung des, zu Deutsch, «Ansiedlungsvereins» nachlesen. Die Gesellschaft konstituierte sich per Aktienkapital. Jede Aktie zum Preis von 15 $ berechtigte den Käufer zu 2 Parzellen Land. Ein durchschnittlicher Tageslohn für einen ungelernten Farmarbeiter war damals im Schnitt knapp 1 $.

Eine Aktie der Swiss Colonization Society berechtigte zum Bezug von zwei Parzellen Land. Nicht alle der Parzellen wurden aber schlussendlich bewohnt. Die Stadt blieb bei der Einwohnerzahl hinter den Erwartungen. Bild: Tell City Historical Society

Quellen zufolge dürfte dem Verband ein Landstück in Kentucky zu einem guten Preis angeboten worden sein. Die Siedler entschieden sich jedoch für knapp 4150 Acres im benachbarten Indiana, das erst 1816 offiziell ein Bundesstaat der USA geworden war. Kaufpreis insgesamt: 85’364 $. «Sie wollten einerseits in keinem Sklavenstaat sein, aber vielleicht hat sie die Landschaft auch mehr an die Heimat erinnert», erklärt Mark Ress, 68, Präsident der Tell City Historical Society, dessen Vorfahren ebenfalls aus der Schweiz kamen. Anders als in Kentucky war in Indiana die Sklaverei nicht erlaubt. Als Name für die 1858 gegründete Stadt war zuerst Helvetia angedacht, später sollte es zu Tell City werden.

Die Reise nach Indiana war keine einfache: zuerst eine bis zu sechzigtägige Reise mit dem Schiff nach New York, dann im Zug nach Pennsylvania, über Pittsburgh nach Columbus, der Hauptstadt von Ohio, dann gegen Süden. Am 5. Juli 1858 kam ein Touristenboot mit Schweizern aus Cincinnati, um die neue Stadt zu begutachten. Sie hinterliess Eindruck: Die Einwohnerzahl schoss noch in derselben Woche auf 1230 Einwohner hoch. 1866 erschien zum ersten Mal die deutschsprachige Zeitung der «Anzeiger», die Stadt hatte bereits 2600 Einwohner. Es gab einen Turnverein, einen Schützenverein und einen Männerchor. Unterlagen zufolge blieben die Siedler unter sich: In die «Colonization Society» wurden in erster Linie Deutsche und Schweizer aufgenommen. Afroamerikaner durften etwa «durchreisen, sich aber nicht niederlassen», erzählt Ress.

Sessel und Stühle aus Tell City

Auch die Grosseltern von Don Champion, 91, einem lokalen Farmer, zogen aus dem damaligen Preussen nach Tell City. Don erinnert sich an die Schulkinder, die damals bei Schuleintritt nur Deutsch sprachen und kein Wort Englisch. Tell City erwarb insbesondere einen Ruf für hochwertige Holzprodukte: Sessel, Eisenbahnwaggons, Kabinette und Möbelstücke. Ganze Boote mit «Tell City Furniture» waren am Ohio River keine Seltenheit.

Für den Wohlstand von Tell City sorgte die Holzverarbeitungsindustrie. Hier: Das Wilhelm Tell Hotel in Tell City auf einer Malerei aus dem Jahr 1947. Das Hotel stürzte jedoch später ein und ist nicht mehr erhalten. Bild: Tell City Historical Society

Mit dem Niedergang der Holzindustrie und der aufkommenden Eisenbahn verlor Tell City jedoch an Bedeutung. Die Stadt erreichte im Jahr 1920 eine Grösse von mehr als 4000 Menschen, weit weniger als die Gründer erwartet hatten. Mit der Zeit um den Ersten Weltkrieg verlor auch die deutsche Sprache an Bedeutung, und Namen wurden anglisiert. «Die Leute wollten die negativen Konnotationen des Deutschseins ablegen», so Ress. Die 1865 gegründete Tell City Chair Company, deren Stühle und Möbelstücke es bis ins Weisse Haus schafften, schloss erst 2011 endgültig. Ein altes Abfüllungswerk von Coca-Cola, auch bekannt als «Schweizer Hall», verfällt langsam.

Im Bundesstaat Indiana erinnert sehr viel an die Einwanderergeschichte der Schweizer, teils mystisch aufgeladen, teils authentisch. Es gibt Bezirke wie Vevey County oder Switzerland County sowie Städte wie Geneva und Berne, wo etwa eine exakte Replika des Zytglogge steht. In Tell City wird im August jährlich das Schweizerfest gefeiert: mit Talentwettbewerben, Biergarten und Blasmusik. «Viele denken, dass es sich dabei um einen Jahrmarkt handelt und kennen nicht unbedingt auch die Geschichte des Schweizer Erbes», findet Ress. Die 1974 errichtete Wilhelm-Tell-Statue gelangte übrigens nur mit Glück nach Tell City. Die Büste wurde mitsamt gemietetem U-Haul-Lieferwagen noch auf dem Weg durch einen Dieb entwendet. Mit Polizeischutz schaffte es der Mann mit der Armbrust dann doch noch zur Einweihung in die Stadt am Ohio River.

