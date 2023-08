Interview mit Zurich-CEO Mario Greco – «Wir erwarten keine wesentlichen Auswirkungen der Klage» Der Chef von Zurich Insurance kann sich auf Tariferhöhungen im Kerngeschäft verlassen. Für den weiteren Jahresverlauf rechnet er mit einer Verbesserung in der Profitabilität – und ist zuversichtlich in der Millionenklage gegen den Versicherer. Jonathan Progin

«In Zukunft werden wir von Wachstum und verbesserten Margen profitieren», sagt Mario Greco über den erwarteten Geschäftsverlauf. Bild: Walter Bieri/Keystone

Mario Greco steht an der Spitze des grössten Schweizer Versicherers. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hat Zurich Insurance ein robustes Resultat eingefahren. Dabei konnte die Gruppe höhere Tarife an die Kundschaft weitergeben und ihre Margen im zentralen Schadengeschäft verbessern. Nicht alle Bereiche vermochten indes zu überzeugen.