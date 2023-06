Interview mit Anlageexperte Björn Jesch – «Wir favorisieren europäische Small und Mid Caps» Der Global CIO des Vermögensverwalters DWS findet US-Aktien derzeit keinen Kauf. In Europa seien attraktive Wertpapiere zu finden, auch bei Anleihen. Sylvia Walter

Björn Jesch: «Die US-Wirtschaft steckt bereits in der Rezession.» Bild: ZVG

Wie an den Terminmärkten abzulesen ist, seien die Marktteilnehmer zu hoffnungsvoll, was Zinssenkungen der US-Notenbank angehe. Eine Lockerung der Geldpolitik werde es jedoch nicht vor dem zweiten Quartal nächsten Jahres geben, meint Björn Jesch. Der Finanzprofi ist Global Chief Investment Officer des Vermögensverwalters DWS, eines Tochterunternehmens der Deutschen Bank. Die DWS Group verwaltet Vermögen in Höhe von 841 Mrd. € weltweit.