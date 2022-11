Kaffee mit Caroline Siefarth – «Wir haben lange experimentiert, bis wir die richtige Lösung gefunden haben» Die Lebensmitteltechnologin und Aromaanalytikerin der Migros-Tochter Delica will den Kaffeemarkt revolutionieren – mit einer Kapsel ohne Kapsel. Ivo Ruch

Dieses Treffen findet nicht in der lauschigen Sofaecke einer urbanen Kaffeebar statt. Trotzdem dreht sich alles um das Thema Kaffee, einige würden gar von einer Kaffeerevolution sprechen. Es geht ins Industriegebiet von Birsfelden, einer Basler Agglomerationsgemeinde. Hier entwickelt und produziert der Migros-Industriebetrieb Delica sein Kaffeesortiment. Die Lage am Rhein ist ideal, weil der Kaffee wenige Meter entfernt per Schiff angeliefert wird. Der Duft von gerösteten Kaffeebohnen liegt in der Luft.

Caroline Siefarth empfängt in weissem Labormantel. Die 36-Jährige hat in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung entscheidend mitgeholfen, Migros’ neues Kapselsystem Coffee B zu entwerfen. Ganz unbescheiden nennt CEO Fabrice Zumbrunnen es «die grösste Produktinnovation in der Geschichte der Migros». Das Revolutionäre ­daran: Der zu Kugeln gepresste Kaffee kommt ohne Kapsel aus und kann zu Hause kompostiert werden. Der Weg zur Marktreife war lang und ­umständlich. «2017 hatten wir die Idee, eine Kaffeekapsel ohne Kapsel zu entwerfen. Anfangs haben wir in alle Richtungen experimentiert, auch die Ballform hat sich erst mit der Zeit durchgesetzt», sagt die promovierte ­Lebensmitteltechnologin und Aromaanalytikerin. Nach abgeschlossenem Doktorat startete sie bei Delica, zuerst in der Entwicklung von Milchprodukten, dann stiess sie zum Kaffee-Team.

Wir sind im Degustationsraum angekommen. Neben Mühlen, Tassen und unzähligen Kaffeepackungen füllen diverse Kaffeemaschinen – auch der Konkurrenz – das fensterlose Zimmer. Ein grosses Aromarad dient der möglichst objektiven Beschreibung des Probierten. «Bei der Aroma­entwicklung war mir wichtig, dass möglichst viele Geschmäcker abgedeckt werden. Dafür haben wir viel getestet und verglichen, unter anderem mit unserem Delizio-System und mit Nespresso.»

Wir genehmigen uns zuerst ein Bällchen Lungo, den Lieblingskaffee von Siefarth. Dann ­verkosten wir einen Espresso forte. Dabei wird die Flüssigkeit von einem vergleichsweise grossen Degustationslöffel in den Mund geschlürft, um möglichst viel Oberfläche zu erzeugen, womit die Zunge und die Geschmacksrezeptoren benetzt werden. Tatsächlich entfaltet sich auf diese Weise ein ganz anderes Aroma als beim herkömmlichen nippen. Würde das so weitergehen, hätte ich spätestens am Mittag Herzrasen. Siefarth kennt dieses Problem nicht. «Ein Vorteil ist, dass ich auf Koffein unempfindlich reagiere. Beim Degustieren spucke ich deshalb selten aus. Nur während der Schwangerschaft habe ich ab und zu Ausnahmen gemacht.»

Die grösste Herausforderung bei der Entwicklung von Coffee B war die Hülle, wie sie schildert. Denn gepresster Kaffee allein hält die Form nicht, würde schnell seine Frische einbüssen und wäre nicht transportfähig. Nach etlichen Versuchen entdeckte das Team dann Alginat, ein Extrakt der Alge. Die Schutzhülle macht den Coffee Ball stabil, konserviert den Geschmack und ist natürlich abbaubar. Somit können die benutzten Kaffeebälle im normalen Haushaltskompost entsorgt werden, wo sie sich nach wenigen Wochen zersetzen. Die Freude am Tüfteln ist Siefarth anzumerken. «Die ersten Prototypen haben wir von Hand gepresst und mit dem Haarföhn getrocknet. Basierend auf solchen Erfahrungen haben wir die erste Pilotanlage gebaut.»

Dass ein solches Projekt es auf den Markt schafft, ist nicht selbstverständlich. Bei Coffee B sei entscheidend gewesen, dass die Migros-Generaldirektion 2020 grünes Licht für die Industrialisierung gegeben habe. Teamspirit war dabei zentral: Maschinenbauer, Lebensmitteltechnologen und Anlagenführer arbeiteten zusammen. Grüner Kaffee weckt ganz offenbar Aufmerksamkeit. «Momentan ist das Interesse riesig. Über mein LinkedIn-Profil erhalte ich laufend Anfragen aus der ganzen Welt.» Da kein Abfall anfällt, ist Nachhaltigkeit denn auch das Hauptargument, mit dem Migros das neue System bewirbt.

Weltweit werden nur 30% der Alu-Kaffeekapseln recycelt, in der Schweiz liegt die Quote bei rund 60%. Jährlich landen etwa 100 000 Tonnen Kapseln aus Plastik und Aluminium im Müll. Obwohl der CO2-Fussabdruck einer Tasse Kaffee zu 60% vom Anbau stammt, hat das Thema Verpackung an Dringlichkeit gewonnen. Eben erst ist auch Nestlé umgeschwenkt und hat eine ebenfalls kompostierbare Kapselalternative auf Papierbasis angekündigt. Nachdem der Lebensmittelmulti jahrelang ­argumentiert hatte, Aluminium konserviere den Nespresso-Geschmack am besten. Punkten möchte Migros auch mit einer möglichst langlebigen Maschine, die zwölf Jahre halten soll und repariert werden kann.

Kommt bei so viel berufsbedingtem Konsum der Kaffeegenuss nicht zu kurz? Siefarth winkt ab, allerdings ist sie auch in der Freizeit eine kritische Konsumentin. Im Kollegenkreis ist sie bekannt dafür, dass sie alles probiert und analysiert. «Obwohl es in der Schweiz mittlerweile viele gute Kaffeebars gibt, passiert es mir immer wieder, dass ich einen schlechten Kaffee bekomme. Meistens liegt es daran, dass die Bohnen nicht korrekt gelagert werden. Dann leidet der Geschmack.»

Persönlich mag sie 100% Arabica am liebsten, die gemeinhin als mildere und harmonischere der beiden Hauptarten Arabica und Robusta gilt. Das Interesse an Kulinarik und Aromen hat sie unter anderem von zu Hause mitbekommen, wo ihre Mutter stets verschiedene Kochzeitschriften zur Hand hatte. Die ­Zeichen stehen gut, dass dieses Erbe weitergegeben wird. «Meine Tochter ist auch schon auf den Kaffeegeschmack gekommen und schlürft Kaffee mit viel Milch und etwas Zucker.»

Ivo Ruch arbeitet seit 2019 bei der «Finanz und Wirtschaft» und schreibt hauptsächlich über Unternehmen aus den Sektoren Konsum und Retail sowie über Finanzmarkttransaktionen. Mehr Infos

