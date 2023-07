Interview mit Dirk Lambrecht, CEO Dätwyler – «Wir prüfen alternative Materialien für unsere Kaffeekapseln» Das Urner Industrieunternehmen hat sich lukrative Marktnischen erschlossen. Mit zwei Akquisitionen wurde die Position jüngst gestärkt. Der Aktienkurs reflektiert das bisher noch nicht. Alexander Saheb

Dirk Lambrecht ist seit 2017 CEO des Urner Industrieunternehmens Dätwyler. Bild: Patrick Gutenberg

Das Urner Unternehmen Dätwyler ist mit Elastomerteilen, Gummiteilen, weltweit sehr erfolgreich, weil sie in hoher Qualität oftmals sehr wichtige Funktionen übernehmen. Das ist so bei den Dichtungen für Kaffeekapseln, und es war so bei Stöpseln auf Coronaimpfdosen. Allerdings gehört auch die Automobilindustrie zu den grossen Abnehmern. CEO Dirk Lambrecht führte das Unternehmen in den vergangenen Jahren durch den Verkauf der margenschwachen Aktivitäten im Elektronikhandel und hat es zuletzt durch den Zukauf von zwei Unternehmen erweitert, deren Aktivitäten wesentlich näher an Dätwylers Kerngeschäft liegen.