Kaffee mit Quirin Hasler – «Wir sind jung und risikofreudig» Der CEO von Refluenced hat grosse Pläne für seine Plattform, die Influencer und Unternehmen vernetzt. Yvonne Debrunner

Quirin Hasler blinzelt über seinen Latte Macchiato hinweg in die Herbstsonne. Sie scheint ihm direkt in sein Gesicht, an diesem Dienstagnachmittag, vor dem Hotel Europe im Zürcher Seefeld. Das mache ihm nichts aus, sagt er. Er sei in St. Moritz aufgewachsen, er sei sich Sonne gewohnt.

Hasler kommt gerade von der Uni Zürich. Vor wenigen Tagen hat er seine Bachelorarbeit in Betriebswirtschaftslehre eingereicht. An die Uni geht er weiterhin, nicht mehr zum Schreiben, sondern zum Essen. 5.80 Fr. kostet das Mittagessen in der Mensa – ein unschlagbarer Preis. Hasler, 23-jährig, lebt derzeit von 1500 Fr. im Monat. So viel zahlen sich die drei Gründer des Start-up Refluenced als Lohn aus. Sie arbeiten alle Vollzeit für das junge Unternehmen. Weiter studieren will Hasler vorerst nicht. Dafür läuft es gerade zu gut mit seinem Unternehmen, das Influencer mit Unternehmen zusammenbringt.

Zu seiner Geschäftsidee kam Hasler wie so oft über Umwege und Fehlschläge. Seine ersten Schritte als Unternehmer machte er als Organisator von Partys, «weil im Engadin für Junge nicht so viel läuft», wie er sagt. Er plante auch ein Musikfestival in St. Moritz, das wegen Corona zwei Mal verschoben werden musste und schliesslich im April 2022 stattgefunden hat. Um es zu promoten, fing er an, Influencer anzuschreiben – und merkte, wie viel Aufwand das bedeutete.

Damit war die Idee für Haslers Start-up geboren: eine Vermittlungsplattform, über die sich Unternehmen und Influencer einfach finden und kommunizieren können. Will ein Unternehmen heute Influencer, private Werbeträger in den sozialen Medien, für eine Kampagne buchen, kann es sich an eine Werbeagentur wenden. Die stellt dann die Kontakte her, was aber ziemlich kostspielig sein kann. Die andere Möglichkeit ist, die Personen direkt anzuschreiben, was aber sehr aufwendig ist.

Refluenced bietet nun eine dritte Möglichkeit: Unternehmen können direkt eine Kampagne ausschreiben. So hat etwa Ochsner Shoes ­kürzlich nach Personen gesucht, die ihre Herbstkollektion promoten. Die Influencer – in der Mehrheit sind es Frauen – können sich dann für die Kampagne bewerben.

Refluenced hat sich auf sogenannte Nano-Influencer spezialisiert, die unterste Gilde der Influencer. Sie haben zwischen 1000 und 20 000 Follower bei Instagram. Für diese «kleinen» Influencer habe es in der Schweiz bislang keine Vermittlungsplattform gegeben, sagt Hasler. Sie arbeiten auch nicht für Geld. Als Gegenleistung für den Auftrag, der zum Beispiel drei Instagram-Beiträge umfasst, erhalten sie stattdessen das beworbene Gut. Ein paar Schuhe beispielsweise, ein Getränk, einen Kopfhörer oder eine Hotelübernachtung.

Vor kurzem konnten Hasler und sein Team einen wichtigen Erfolg ­feiern. In der Investorensendung «Die Höhle der Löwen Schweiz», die auf dem TV-Sender 3+ ausgestrahlt wird, konnte Refluenced die Investorin Anja Graf überzeugen und ein Investment von 200 000 Fr. ergattern, im Tausch gegen 7% des Aktienkapitals.

Dass sie es überhaupt noch in die Sendung geschafft haben, war pures Glück. Anfangs wurde ihre Bewerbung abgelehnt, weil das Unternehmen noch zu jung war und daher fast nichts vorweisen konnte. Als dann aber ein anderes Start-up ausfiel, kamen sie doch noch zum Zug. «Wir ­bekamen den Anruf, dass wir dabei sind, dass aber bereits übermorgen ­gedreht werde», erzählt Hasler.

Dann musste es schnell gehen. Über Nacht druckten die Gründer ­T-Shirts und ein Banner mit dem Firmenlogo. Auf dem Parkplatz vor dem Fernsehstudio übten sie noch ihren Pitch ein – und hatten Erfolg. Aufgezeichnet wurde die Sendung, die am 25. Oktober ausgestrahlt wurde, bereits im Frühling. Die 200 000 Fr. hat Refluenced daher zu einem grossen Teil bereits investiert. Das Geld floss in die Program­mierung der Online-Plattform.

Tausend Influencer sind mittlerweile auf der Plattform registriert. Über achtzig Kampagnen wurden über Refluenced vermittelt. Als nächsten Schritt plant das Unternehmen nun die Expansion nach Deutschland. Sie soll noch dieses Jahr beginnen. Danach ist die nächste Finanzierungsrunde geplant. Die Ambitionen sind gross. «Wir sind jung und risikofreudig, wir haben nicht viel zu verlieren», sagt Hasler.

Yvonne Debrunner schreibt seit 2018 für die «Finanz und Wirtschaft», schwerwiegend über Industrieunternehmen. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsredaktorin für die Tageszeitungen von Tamedia sowie für die Schweizerische Depeschenagentur. Mehr Infos @YvonneDebrunner

Fehler gefunden?Jetzt melden.