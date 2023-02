Porträt: Schaffner-Präsident – «Wir werden sicher nicht die Strategie ändern» Markus Heusser ist seit kurzem Präsident des Elektrokomponentenherstellers Schaffner. Es ist sein erstes Amt bei einem kotierten Unternehmen. Sylviane Chassot

Markus Heusser ist im Januar zum Verwaltungsratspräsidenten von Schaffner gewählt worden. Bild: Boris Baldinger

«Ein Stein baut auf den anderen», wäre der Titel von Markus Heussers Kurzversion seines Werdegangs, wie er ihn im Gespräch mit FuW schildert: «Nach dem Studium war ich sieben Jahre Berater, dann fünfzehn Jahre in der Linie in der Industrie, und jetzt bin ich als Verwaltungsrat Berater in der Industrie.»