Am 23. September 2022 hat der damalige Schatzkanzler der Öffentlichkeit seinen «Wachstumsplan 2022» präsentiert. Der Budget­vorschlag sah die radikalsten Steuersenkungen seit 1972 vor. Da die Vorstellung des Haushalts ausserplanmässig stattfand, wurde der Plan von der Presse in Mini-Budget umbenannt.

Doch nichts daran verdiente die Bezeichnung Mini, weder die ambitiösen Steuerpläne an sich noch die Marktreaktionen darauf, die schlussendlich die Bank of England veranlassten, zur Rettung zu eilen. Vielmehr erinnerten die Massnahmen an eine Shock-and-Awe-Taktik (Schock und Ehrfurcht), die die damalige Premierministerin Liz Truss so schätzte.

Die Steuersenkungen sollten unglaubliche 45 Mrd. £ kosten, wobei ein Grossteil den höheren Einkommensschichten und den Vermögenden zugutekommen sollte. Der Maximalsteuersatz von 45% sollte komplett abgeschafft werden. Die Vorschläge brachten Kwarteng auch die Bezeichnung «Robin Hood in Reverse» ein, also quasi Wohltäter der Reichen.



Das Pfund setzte sofort zum Sturzflug an. Die Kurse britischer Staatsanleihen stürzten ab, die Zinsen schossen nach oben. Die ­britischen Pensionskassen, die einen Grossteil der langlaufenden Staatsanleihen auf ihren Bilanzen halten, gerieten ins Trudeln. ­Margin Calls wurden ausgelöst. Am Anleihenmarkt setzte eine ­Hysteriespirale ein. Die Bank of England sah sich gezwungen, ihr Programm zum Verkauf von Wertpapieren zu sistieren. Sie begann, täglich Bonds im Umfang von 5 Mrd. £ zu kaufen, um den Markt zu stabilisieren, dreizehn Tage lang. Im Januar verkaufte sie einen Teil der Wertpapiere mit Gewinn.