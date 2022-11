Das vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas ausgewählte neue Führungsteam konnte die Finanzmärkte weder im eigenen Land noch international beeindrucken. In der Woche nach Bekanntgabe von Xis neuem Team verzeichnete der Aktienmarkt in Hongkong einen Rückgang von 8,3%, und Chinas grösster Aktienindex, der Shanghai Composite, fiel 4%, obwohl die chinesische Regierung intervenierte, um die Kurse zu stützen. In den USA notierte chinesische Aktien brachen um 15% ein.

Die Anleger haben guten Grund zur Sorge. Obwohl die Finanzmärkte Xis dritte Amtszeit bereits eingepreist hatten, bestand bei den Investoren die Hoffnung, er werde ein Team gemässigterer, erfahrener Funktionäre ernennen, die in der Lage sind, Pragmatismus über Politik zu stellen. Doch stattdessen besetzte Xi das Politbüro und den Ständigen Ausschuss mit loyalen Verbündeten und Protegés.

Chinas nächster Premierminister wird Li Qiang. Er war von 2004 bis 2007 Xis Stabschef und von 2013 bis 2016 Gouverneur der Provinz Zhejiang sowie von 2017 bis 2022 Parteisekretär von Shanghai. Li wird es weithin als Erfolg zugeschrieben, Tesla davon überzeugt zu haben, ihr grösstes Auslandwerk in Schanghai zu errichten – eine Leistung, die seinen wirtschaftsfreundlichen Ruf gestärkt hat. Doch im Gegensatz zu allen anderen Premierministern seit 1988 hat Li keine Erfahrung in der Verwaltung auf nationaler Ebene.

Die Null-Covid-Politik lockern

Ding Xuexiang, der nächste geschäftsführende Vizepremier des Staatsrats, hat noch weniger Führungserfahrung vorzuweisen, da er die letzten zehn Jahre als Xis wichtigster Berater verbracht hat. Nach Ansicht der Investoren fehlt es diesen Amtsträgern an Know-how und Unabhängigkeit, um eine wirksame Antwort auf die tiefgreifenden wirtschaftlichen Herausforderungen Chinas zu finden.

«Kann ein Zusammenbruch der Immobilienpreise verhindert werden, wenn Immobilieninvestitionen für Wohlhabende keine Rendite mehr abwerfen?»

Xi wird von diesen gedämpften Erwartungen wohl profitieren, da jeder noch so kleine Erfolg bedeutsam erscheinen und die Glaubwürdigkeit seiner Regierung stärken wird. Das in dieser Hinsicht wohl am einfachsten zu erreichende Ziel wäre eine Lockerung der Null-Covid-Politik, die die Wirtschaft ruiniert und in den Städten zu einer Jugendarbeitslosenrate von fast 20% geführt hat.

Auf dem Parteitag blieb Xi kaum eine andere Wahl, als diese Politik trotz der von ihr angerichteten verheerenden Folgen als grossen Erfolg zu preisen. Doch jetzt, da der Parteikongress vorbei ist und Xi seine dritte Amtszeit antritt, besteht doch ein grosser Anreiz, die Null-Covid-Politik zu beenden. Der Impuls für Wachstum und Beschäftigung – und für die Reputation von Li und Ding – würde unmittelbar eintreten.

Tech-Sektor entlasten

Xis neues Wirtschaftsteam würde auch von einer Lockerung des Regulierungsdrucks auf Chinas Technologiesektor profitieren. Seit die chinesische Regierung in diesem Bereich die Schrauben angezogen hat, leiden private Tech-Unternehmen wie Alibaba und Tencent, und ausländische Investoren haben China in Scharen verlassen. Goldman Sachs schätzte im vergangenen Jahr, dass aufgrund dieses rigorosen Vorgehens im chinesischen Tech-Sektor ungefähr 3 Bio. $ an Wert vernichtet wurden.

Angesichts der Tatsache, dass diese harte Vorgehensweise weithin als exzessiv und kontraproduktiv betrachtet wird, würde jede Lockerung durch die Regierung positive Signale im Hinblick auf die Zukunft des chinesischen Tech-Sektors, den Pragmatismus des neuen Führungsteams und die Aussichten auf eine Rückkehr zu einem robusten Wirtschaftswachstum senden.

Den grössten Eindruck bei den Anlegern könnte Chinas neue Führung jedoch hinterlassen, wenn sie beweisen könnte, dass sie imstande ist, die grösste wirtschaftliche Herausforderung des Landes zu meistern, nämlich den implodierenden Immobiliensektor. Die Immobilienverkäufe werden in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 30% zurückgehen. Mehrere grosse Bauunternehmen wie Evergrande und Shimao haben einen Zahlungsausfall verzeichnet. Angesichts ausbleibender Finanzmittel bleiben viele Bauprojekte unvollendet, was einige verärgerte Immobilienkäufer dazu veranlasst, ihre Hypothekenzahlungen einzustellen.

Der Motor stottert

Diese Krise wird sich als wahre Bewährungsprobe für die Fähigkeiten des neuen Wirtschaftsteams erweisen. Wird es gelingen, eine Lösung für die zahlreichen Insolvenzen von Bauunternehmen zu finden? Können die massenhaften Konkurse kommunaler Finanzierungsgesellschaften verhindert werden, die enorme, mit Grundstücken besicherte Bankkredite aufgenommen haben? Wird gewährleistet werden können, dass neue Projekte nicht unvollendet bleiben? Und kann ein Zusammenbruch der Immobilienpreise verhindert werden, wenn Immobilieninvestitionen für Wohlhabende keine Rendite mehr abwerfen?

Selbst ein Teilerfolg in diesem Bereich hätte enorm positive Auswirkungen. Der Immobiliensektor fungierte zwei Jahrzehnte lang als Motor der chinesischen Wirtschaft und trug 17 bis 29% zu Chinas BIP-Wachstum bei. Die Wiederbelebung dieses Sektors könnte das Land also wieder auf einen positiven Wachstumspfad bringen.

Es ist keineswegs sicher, dass Xis neues Team in der Lage ist, wirksame Lösungen für die Immobilienkrise zu konzipieren. Schliesslich gelang das den Vorgängern auch nicht, obwohl sie über weit mehr Erfahrung verfügten. Aber selbst wenn die neue Regierung diese Krise überwinden kann, bestehen gute Gründe, daran zu zweifeln, dass Xi einen Politikwechsel zulassen wird. Ob die Schwarzseher recht behalten oder nicht, hängt – wie alles in China heutzutage – vom Mann an der Spitze ab.

