Es ist eine gewaltige Herausforderung, Vorhersagen darüber anzustellen, wie sich generative künstliche Intelligenz (KI) auf die Demokratie auswirken könnte. Deren Anwendungsmöglichkeiten sind nämlich noch weitgehend unbekannt und erscheinen nahezu grenzenlos. Während eng gefasste KI-Tools, die für spezifische Aufgaben wie den Abgleich von Wählerverzeichnissen entwickelt wurden, bereits in verschiedenen Ländern im Einsatz sind, sind die Auswirkungen der generativen KI schwerer abzusehen.

Diese Technologie ist nicht einfach nur eine weitere App wie eine Social-Media-Plattform, sondern vielmehr eine grundlegende Technologie, die mit der Entstehung des Internets selbst vergleichbar ist. Sie wird die Demokratie sowohl direkt beeinflussen, indem sie die Mechanismen von Wahlen und Regierungsführung verändert, als auch indirekt, da sie die Grundlagen von Informationsökosystemen, öffentlichem Vertrauen und Meinungen zu verändern droht.

Was die direkten Auswirkungen betrifft, so könnte generative KI die Politikgestaltung revolutionieren, indem sie ein genaueres und differenzierteres Verständnis möglicher politischer Ergebnisse ermöglicht. Organisationen wie Climate Change AI nutzen diese Technologie bereits, um zu erforschen, wie Strassen, Strom- und Wassernetze gestaltet werden müssen, um der zunehmenden Häufigkeit und Schwere extremer Wetterereignisse Rechnung zu tragen. Strafverfolgungsbehörden nutzen sie für die Überwachung und vorausschauende Polizeiarbeit. In jüngster Zeit haben Anwälte und Richter damit begonnen, generative KI wie ChatGPT einzusetzen, um sie bei der Einreichung von Fällen und sogar beim Erlass von Gerichtsentscheidungen zu unterstützen.

Wirkungen auf Wahlen

Inzwischen wächst die Besorgnis darüber, wie sich generative KI auf Wahlen auswirken wird. Mindestens 45 Länder werden 2024 Wahlen abhalten, darunter auch wichtige Wahlen in den USA und der EU.

Während enge KI bereits dazu beiträgt, die Wahlverwaltung zu rationalisieren, könnte generative KI neue Verzerrungen und Unsicherheiten mit sich bringen. Das stark dezentralisierte amerikanische Wahlsystem umfasst beispielsweise 10’000 Gerichtsbezirke, wobei jeder Bundesstaat eigene Wählerverzeichnisse führt, die ständig aktualisiert werden müssen, wenn Wähler umziehen, sterben oder aus anderen Gründen nicht mehr wählbar sind. Enge KI-Systeme werden nun in grossem Umfang in diesem Prozess eingesetzt, und obwohl sie die Effizienz steigern können, gibt es erste Hinweise darauf, dass die Algorithmen, die zur Pflege der Wählerverzeichnisse verwendet werden, Schwierigkeiten haben, asiatische Namen abzugleichen, und dass sie Minderheiten im Allgemeinen benachteiligen. Ähnliche Vorurteile wurden bei der Verwendung von KI für die Überprüfung von Unterschriften festgestellt, die eine gängige Voraussetzung für Briefwahlen ist.

«Künstliche Intelligenz könnte auch das Informationsökosystem umgestalten, auf das Regierungen, Kandidaten und Wähler angewiesen sind.»

Der Einfluss der KI könnte jedoch leicht über die blosse Verwaltung von Wahlen hinausgehen; sie könnte auch zur Gestaltung von Wahlregeln und -strukturen eingesetzt werden und sich auf den Wettbewerb bei Wahlen, den Grad der politischen Polarisierung, die Wahlbeteiligung und die Anreize für Kandidaten auswirken. Nicht weniger als 90% der US-Kongressbezirke gelten aus parteipolitischer Sicht als «sicher», was bedeutet, dass das Ergebnis in der Regel vorhersehbar ist und entweder die Republikaner oder die Demokraten begünstigt. Es gibt inzwischen Dutzende von Apps, die den Gesetzgebern bei der Erstellung von Wahlkreisen helfen.

Gefahr der Desinformation

Neben der Neueinteilung der Wahlbezirke könnte generative KI auch andere Strukturreformen erleichtern. In den europäischen Ländern wird zum Beispiel eine Mischung aus geschlossener und bevorzugter Wahl verwendet. Im Gegensatz dazu verwenden die USA Wahlbezirke mit nur einem Mitglied, in denen der Gewinner das Rennen macht. Reformer, die die Mässigung fördern und die Polarisierung verringern wollen, debattieren über die Vorzüge von Reformen wie Ranglistenwahlen, offenen Vorwahlen und Verhältniswahl. Die potenziellen Auswirkungen dieser Veränderungen in unterschiedlichen politischen Umgebungen und Kontexten sowie ihre potenziellen Wechselwirkungen in Kombination sind jedoch noch unklar. Generative KI könnte Licht in diese komplexe Dynamik bringen und unsere Fähigkeit verbessern, die langfristigen Auswirkungen von Wahlreformen abzuschätzen.

Während diese Veränderungen die Mechanismen der Demokratie direkt beeinflussen würden, sind die indirekten Auswirkungen vielleicht noch besorgniserregender. Die künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich die Arbeitsmärkte tiefgreifend verändern, mit allen damit verbundenen politischen Folgen. Sie könnte auch das Informationsökosystem umgestalten, auf das Regierungen, Kandidaten und Wähler angewiesen sind. Generative KI könnte sich als wertvoller Gewinn für Journalisten erweisen, indem sie Aufgaben wie die Zusammenfassung von Regierungsanhörungen, die Organisation von Beiträgen aus verschiedenen Quellen und sogar die Unterstützung beim Verfassen und Redigieren von Artikeln vereinfacht. Und sie könnte dazu führen, dass noch mehr Journalisten entlassen werden.

Soziale Medienplattformen könnten KI zur Moderation von Online-Inhalten einsetzen, um die Verbreitung von Desinformationen bei Wahlen zu bekämpfen und menschliche Moderatoren von der oft traumatischen Aufgabe zu entlasten, die anstössigsten Inhalte im Internet zu überprüfen. Generative KI wird aber auch mit ziemlicher Sicherheit die heutige Desinformationskrise verschärfen, indem sie die Erstellung hochgradig personalisierter, überzeugender Inhalte erleichtert, die in allen Medien getestet, optimiert, zugeschnitten und gezielt eingesetzt werden können. Im April veröffentlichte die Republikanische Partei ihren allerersten KI-generierten Werbespot gegen Präsident Joe Biden. Es ist nicht weit hergeholt, sich eine politische Landschaft vorzustellen, die von billig produzierten Werbespots (oder sogar Podcasts) überschwemmt wird, in denen die Stimmen oder Bilder vertrauenswürdiger Quellen verwendet werden und die darauf ausgelegt sind, bestimmte Zielgruppen zu manipulieren, indem persönliche Online-Verläufe genutzt werden, um psychologische Schwachstellen zu erkennen und auszunutzen. Es bleibt abzuwarten, ob dies wirklich eine Veränderung darstellt.

Auf Verteiler angewiesen

Die Fähigkeit der generativen KI, überzeugende Desinformationen in mehreren Sprachen zu erstellen, könnte auch ein Segen für ausländische Gegner sein, denen es bisher an Sprach- und Kulturkenntnissen mangelte. Gleichzeitig könnten Befürworter der Demokratie diese Werkzeuge nutzen, um überzeugendere antiautoritäre Botschaften zu entwickeln, die auf die schwächsten Bevölkerungsgruppen zugeschnitten sind. Gegenwärtig sind die demokratischen Stimmen jedoch zahlen- und waffenmässig deutlich unterlegen.

Aber auch wenn KI Inhalte generieren kann, braucht sie dennoch Verteiler wie Facebook, um ein Publikum zu erreichen. KI-Labore und Social-Media-Plattformen müssen zusammenarbeiten, um wirksame Mechanismen zu entwickeln, die die Verbreitung von Desinformationen verhindern.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese grundlegenden Sprachlernmodelle so voreingenommen sind wie der Korpus der menschlichen Geschichte, auf dem sie trainiert werden. So bevorzugen sie Kulturen mit einem grösseren Bestand an schriftlichen und digitalisierten Materialien (Englisch und Kantonesisch sind die bevorzugten Sprachen), und die Geschichten von Eroberern sind überrepräsentiert. Solche Vorurteile können äusserst gefährlich sein, besonders in einer Zeit, in der die politische Polarisierung in den liberalen Demokratien zunimmt und 40% der Amerikaner den Ausgang der Präsidentschaftswahlen 2020 bezweifeln.

Im Kern hängt die Demokratie davon ab, dass die Bürger darauf vertrauen, dass sowohl die Spitzenpolitiker als auch die Institutionen ihre Interessen vertreten. Aber Vertrauen ist zerbrechlich und muss geschützt werden. Während generative KI in Bereichen wie Medizin, Produktion und Bildung erhebliche Vorteile bieten könnte, müssen ihre Auswirkungen auf die Demokratie sorgfältig bedacht werden. Andernfalls wird sie die Herrschaft des Volkes eher untergraben als stärken.

