Eine Schattenepidemie breitet sich in den Gesundheitssystemen unterhalb des Aufmerksamkeitsradars der Öffentlichkeit aus. Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen fordern weltweit mehr Todesfälle als Aids und Malaria zusammen. Externe Effekte bei der Anwendung drücken die Preise von Antibiotika und machen Forschung und Entwicklung (F&E) in diesem Bereich unattraktiv. Das könnte sich mit einer Nutzungsabgabe ändern, deren Aufkommen an Pharmaunternehmen ausgeschüttet würde, die Antibiotika erforschen und erfolgreich entwickeln.

Der Gebrauch eines Antibiotikums kann zu Resistenz des Infektionserregers führen, Fachleute sprechen von antimikrobieller Resistenz (AMR). In diesem Fall verpufft die Wirkung des Antibiotikums, sodass ein anderes, stärkeres eingesetzt werden muss, um den Erreger in Schach zu halten. In der Gegenwart eingesetzte Mengen vermindern somit den künftig verfügbaren Bestand an wirksamen Antibiotika. Dieser gleicht einer erschöpflichen Ressource, um deren Nutzung sich Gegenwart und Zukunft rivalisieren. Wenn auch Antibiotika im Prinzip in beliebigen Mengen nachproduziert werden können, erschöpft sich ihre Wirksamkeit mit der Zeit über die Anwendung.

Aus der ökonomischen Theorie ist bekannt, dass unter Konkurrenzbedingungen erschöpfbare Ressourcen effizient abgebaut werden, wenn sie alle in Privateigentum und wenn externe Effekte abwesend sind. Die Voraussetzungen einer effizienten Nutzung sind bei einem Spitalhygieniker, der den Antibiotikaeinsatz in seinem Spital koordiniert, fast alle erfüllt. Der stetige Zufluss an Patienten und seine Kostenverantwortung zwingen ihn, die verfügbaren Antibiotika über die Zeit optimal auszuwählen und zu dosieren. Er berücksichtigt dabei auch die Gefahr, dass sich eine mikrobielle Resistenz im Spital verbreitet. Er wird daher seine wirksamsten Mittel nicht zu früh einsetzen, denn das würde ihn im Kampf gegen AMR langfristig schwächen. Innerhalb seines Spitals internalisiert der Hygieniker den externen Effekt von Antibiotikabehandlungen auf gegenwärtige und künftige Patienten und erreicht damit eine effiziente Nutzung der Ressource.

Fataler Einsatz in der Veterinärmedizin

Im niedergelassenen Bereich der medizinischen Versorgung ist dies nicht der Fall. Dort gehen die Kosten des Antibiotikaeinsatzes nicht zulasten des verschreibenden Arztes, sondern werden vom Patienten bzw. dessen Versicherer getragen. Die Preise spielen bei der Verschreibung von Antibiotika daher eine untergeordnete Rolle. Zudem wird der Arzt den externen Effekt einer Behandlung auf die Wirksamkeit eines Antibiotikums im Allgemeinen genauso wenig berücksichtigen wie die Möglichkeit, dass sein Patient bei der nächsten Behandlung ein stärkeres Antibiotikum benötigt – ein zu hoher Antibiotikaeinsatz ist die Folge. Je mehr Antibiotika aber die Ärzte insgesamt einsetzen, umso grösser ist das Risiko einer Resistenzbildung in der Bevölkerung und umso höher der Bedarf an neuen und wirksameren Mitteln.

«Antimikrobielle Resistenz ist gravierender als Aids und Malaria.»

Zu diesem Teufelskreis trägt wesentlich auch der Antibiotikaeinsatz in der Veterinärmedizin und in der Landwirtschaft bei. In vielen Ländern ist der gesamte Antibiotikaverbrauch in der Tierzucht sogar höher als jener in der Humanmedizin. Antibiotika werden als Wachstumsbeschleuniger eingesetzt und als kostengünstiger Ersatz von Hygienemassnahmen zur Vermeidung von Infektionen bei den Nutztieren. Über den Fleischkonsum gelangen die Antibiotika in den menschlichen Körper und schwächen dessen Immunsystem.

Die Übernutzung von Antibiotika hat tödliche Folgen. Für das Jahr 2019 wurde geschätzt, dass weltweit fünf Mio. Patienten im Zusammenhang und davon 1,3 Mio. in direkter Verbindung mit Antibiotikaresistenz verstarben. Damit ist AMR gravierender als Aids und Malaria mit 0,9 Mio. bzw. 0,6 Mio. jährlichen Todesfällen.

Marktpreise sind zu niedrig

In den Fünfziger- und Sechzigerjahren wurde eine Reihe neuer antimikrobieller Arzneimittel entwickelt. Danach hat die Zahl an Neuheiten stark abgenommen und ist Ende der Achtzigerjahre ganz zum Erliegen gekommen. Ein wesentlicher Grund hierfür ist das hohe Ertragsrisiko im Verhältnis zu den F&E-Ausgaben für Antibiotika im Vergleich zu anderen Arzneimitteln. Zum einen liegen die F&E-Ausgaben bei Arzneimitteln mittlerweile bei über 2 Mrd. $. Zum andern gibt es spezifische Herausforderungen in der Entwicklung von Antibiotika. Erlangen diese einmal Marktzugang, sollten sie zurückhaltend eingesetzt werden, um ihre Wirksamkeit nicht zu mindern. Geschieht dies und werden die Unternehmen dafür nicht kompensiert, mindert es den Anreiz für F&E in diesem Bereich.

Vor allem aber ist die Zahlungsbereitschaft für Antibiotika aus volkswirtschaftlicher Sicht zu gering, weil ein Grossteil der Nutzer die externen Effekte in ihren Entscheidungen nicht berücksichtigt. Die Preise, die sich im Markt durchsetzen lassen, sind deshalb zu niedrig, als dass sich F&E-Anstrengungen für neue antimikrobielle Arzneimittel lohnen würden. Entsprechende Investitionen unterbleiben; viele grosse Pharmaunternehmen haben sich in den vergangenen zwanzig Jahren aus der Antibiotikaentwicklung verabschiedet.

Einen Ausweg aus dieser misslichen Situation bietet eine Besteuerung des Antibiotikagebrauchs. Höhere Preise führen zu einem Rückgang der Nachfrage, jedenfalls in den Bereichen, wo die Kosten der Leistungsinanspruchnahme nicht über Versicherungen gedeckt sind. Unabhängig davon würde eine Antibiotikaabgabe zu Einnahmen führen, die an jene Pharmaunternehmen zurückfliessen sollten, welche erfolgreich neue Antibiotika entwickelt haben. Eine Beteiligung einzelner Länder an Massnahmen zum Anreizen von F&E-Anstrengungen gegen AMR ist nicht selbstverständlich. Für ein einzelnes Land ist es nämlich günstiger, die anderen machen zu lassen und von ihren Bemühungen zu profitieren, statt sich selbst finanziell zu engagieren. Internationale Abkommen ähnlich jenen in der Bekämpfung der Klimakrise sind letztlich notwendig, um das Trittbrettfahrerproblem zu lösen.

Für einen internationalen «Antibiotika-Klub»

Hans Gersbach, Professor an der ETH Zürich, der für den Umweltbereich bereits Klublösungen zur Begrenzung des CO₂-Ausstosses vorgeschlagen hat, sieht in der Bildung eines internationalen «Antibiotika-Klubs», finanziert über eine Nutzungsabgabe vor allem im Bereich der Landwirtschaft, ebenfalls einen Weg zur Bekämpfung der Schattenepidemie AMR. Der Fonds würde eingesetzt, um Pharma- und Biotech-Unternehmen nach erfolgreicher Entwicklung eines Antibiotikums einen Teil ihrer F&E-Ausgaben zu erstatten. Zudem schlägt er vor, die Unternehmen dann zusätzlich zu belohnen, wenn ihr Produkt in Bereichen zurückhaltend eingesetzt wird, in denen alternative Antibiotika noch wirksam sind.

Auf nationaler und internationaler Ebene werden bereits verschiedene Push- und Pull-Anreize ausprobiert. Push-Anreize sind Subventionen an Unternehmen, die Antibiotika erforschen und entwickeln. Pull-Anreize sind zielgerichteter. Dabei fliesst Geld an die Produzenten nur dann, wenn das Marktzulassungsverfahren erfolgreich durchlaufen worden ist. In der Schweiz existiert seit einigen Jahren der Verein «Round Table Antibiotika» (www.roundtableantibiotics.ch), der mit einem Subskriptionsmodell bei den Versicherern, der Bundesverwaltung und den Gesundheitspolitikern hausieren geht. Die Adressaten verstehen zwar, dass Antibiotika insgesamt eine erschöpfbare Ressource darstellen. Mit Blick auf die Kosten tun sie sich aber schwer, dazu beizutragen, dass diese Ressource erneuert wird.

Stefan Felder ist Professor für Gesundheitsökonomie, Universität Basel, und Direktor des Basel Center for Health Economics. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.