Konjunkturdaten – Wirtschaft im Euroraum bleibt auf Wachstumskurs Trotz der hohen Inflation und der Folgen des Ukrainekrieges steigt das BIP in der Eurozone gegenüber dem Vorquartal um 0,1%.

Befragte Experten hatten mit einem Minus von 0,1% gerechnet. Bild: Christophe Gateau/dpa via Keystone

Die Wirtschaft der Euro-Zone ist zuletzt überraschend gewachsen und steuert damit vorerst nicht Richtung Rezession. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember um 0,1% zum Vorquartal, wie das Europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Fachleute hatten mit einem Minus von 0,1% gerechnet. Im Sommer war die Wirtschaft noch um 0,3% gewachsen. Im Gesamtjahr 2022, das konjunkturell im Schatten des Ukraine-Krieges stand, ergab sich immerhin ein Zuwachs beim BIP von 3,5%.

Die Erosion der Kaufkraft durch eine rekordhohe Inflation habe im Schlussquartal jedoch deutliche Bremsspuren hinterlassen, sagt Ökonom Christoph Weil von der Commerzbank. «In der ersten Jahreshälfte 2023 wird die Wirtschaft wohl sogar leicht schrumpfen», prophezeit der Experte. Denn dann dürften aus seiner Sicht die spürbaren Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) allmählich ihre Wirkung entfalten.

Auch wenn sich die Konjunkturaussichten ab den Sommermonaten wieder aufhellten, sollte nach Ansicht von VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel vom Jahr 2023 nicht allzu viel erwartet werden: «Die Reallohneinbussen werden noch längere Zeit den privaten Konsum belasten.»

Deutschland als Bremsklotz

Auch der deutsche Einzelhandel blickt nicht ohne Sorge auf das laufende Geschäftsjahr: Der Umsatz dürfte zwar um zwei Prozent wachsen, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) prognostiziert. Inflationsbereinigt (real) dürfte er allerdings um drei Prozent sinken und damit deutlich stärker als 2022. «Der Einzelhandel behauptet sich 2023 unter nach wie vor schwierigen Bedingungen gut, verliert jedoch leicht an Boden», sagte HDE-Präsident Alexander von Preen bei der Vorstellung der neuen Prognosen.

Ende vorigen Jahres erwies sich Deutschland bereits als Bremsklotz für die Wirtschaft der Euro-Zone: Während Frankreich mit einem Plus beim BIP von 0,1% in der Wachstumsspur blieb und Spanien sogar einen Zuwachs von 0,2% schaffte, schrumpfte hierzulande das BIP um 0,2%. Dafür sorgten vor allem sinkende Konsumausgaben der Verbraucher, deren Kaufkraft unter den stark steigenden Preise leidet. Auch in Italien ging es mit der Wirtschaftsleistung bergab – und zwar um 0,1%. Dabei schlug insbesondere der Rückgang der Inlandsnachfrage negativ ins Kontor. Das Finanzministerium in Rom hat sich bereits auf eine Rezession eingestellt: Es schätzte im November, dass die Wirtschaft nach einer Talfahrt Ende 2022 auch im ersten Quartal 2023 schrumpfen wird.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet für dieses Jahr mit viel Gegenwind, so dass 2023 nur ein leichtes Wachstum von 0,2% zu erwarten sei. Im Ministerium setzt man auf eine Aufhellung der Konjunkturlage ab dem Frühjahr. Laut der aktuellen Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) dürfte Deutschland verglichen mit anderen EU-Staaten 2023 schwach abschneiden. Der IWF sagt nur ein Mini-Plus von 0,1% voraus. Frankreich soll mit einem prognostizierten Plus von 0,7% weit stärker wachsen. Auch Italien (Prognose: 0,6%) und Spanien (1,1%) werden sich laut IWF konjunkturell besser entwickeln als Deutschland. Für die gesamte Euro-Zone ist 2023 laut dem Fonds ein BIP-Plus von 0,7% drin.

REUTERS

