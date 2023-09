Aktien Schweiz Eröffnung: Schwächer - Zurückhaltung vor US-Job-Daten

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas schwächer. Die Anleger verhielten sich vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag vorsichtig, sagt ein Händler. Die Daten spielen eine grosse Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Dies wiege schwerer als die positive Vorgabe aus China. Dort wurden weitere Stützungsmassnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft angekündigt. Doch angesichts der schweren Krise im Immobiliensektor wollten die Anleger keine Risiken eingehen, meint ein Händler.

Möglicherweise ergebe sich aber trotzdem noch ein guter Monatsstart. Sollten nämlich die US-Job-Daten nicht zu stark ausfallen, dürften die Hoffnungen auf eine Zinspause im September wieder stärker aufleben. «Dann könnte sich das Sprichwort 'Sell in May and go away, but remember to come back in September' durchaus bewahrheiten», sagt ein Händler. Wer Anfang Mai, als der SMI auf Jahreshoch stand, verkauft und seitdem zugewartet habe, könnte durchaus einen guten Schnitt machen, so der Händler weiter.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.15 Uhr um 0,48% auf 2187 Punkte. Der SMI notiert um 0,46% schwächer auf 11'074,77 Punkten. Der SLI ermässigt sich um 0,51% auf 1743,98 und der SPI um 0,43% auf 14'601,92 Zähler. Im SLI stehen 28 Verlierern nur zwei Gewinner gegenüber.

Den stärksten Abschlag verbuchen Aktien aus dem Wachstums- und Technologiebereich wie Logitech (-1,9%), Alcon (-1,9%), Sonova (-1,9%) und VAT (-1,3%).

Die Aktien der UBS (-0,8%) geben leicht nach. Der Grossbank-Titel konsolidiere den Vortagesgewinn, heisst es am Markt. Die UBS hat dank der Übernahme der Credit Suisse im zweiten Quartal 2023 einen Rekordgewinn erzielt und will die CS vollständig integrieren. Darauf haben die UBS-Papiere am Donnerstag gut sechs Prozent zugelegt.

Der Genussschein von Roche (-0,3%) kann sich dem Negativtrend trotz guter Nachrichten nicht ganz entziehen. Der Pharmakonzern hat positive Phase-III-Studiendaten zu seinem Lungenkrebsmittel Alecensa geliefert. Die Aktien der beiden anderen Schwergewichte Nestlé (-0,4%) und Novartis (-0,3%) sind ebenfalls schwächer.

Festere Kurse gibt es einzig für Swiss Re (+0,02%) und Holcim (+0,03%).