Schweizer Börse startet mit Gewinnen in den Mai

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit Gewinnen in die verkürzte Handelswoche gestartet. In den kommenden Tagen dürfte es nach Meinung der meisten Marktteilnehmer eher ruhig bleiben. Nachdem an diesem Morgen bereits die australische Notenbank mit einer weiteren Zinserhöhung überrascht hatte, stehen am morgigen Mittwoch das Fed und am Donnerstag noch die EZB auf der Agenda. «Vor den grossen Entscheidungen der Zentralbanken werden die Investoren wohl keine grossen Kursbewegungen mehr sehen», kommentierte ein Händler. «Es wird eher ein Taktieren stattfinden, wie bestehende Positionen am besten gesichert werden können bzw. wie bei erwarteten Ergebnissen schnell nachgelegt werden kann.» Entsprechend dürften die Kurse mit geringer Schwankungsbreite im Zickzack durch den Handelstag pendeln.

Neben den Zentralbanken dürften sich einige Investoren laut Händlern zunächst auf den Bankensektor konzentrieren, nachdem JPMorgan die in Schwierigkeiten geratene First Republic Bank übernommen hat. Laut JPM-CEO Jamie Dimon sollte dies jedenfalls dazu beitragen, einen Teil der Krise in der Branche zu beenden. Diese jüngste Wendung im US-Bankensektor und die sehr heterogenen konjunkturellen Indikationen der US-Wirtschaft sorgten vor allem beim Fed-Zinsentscheid für eine grosse Spannung im Vorfeld, ergänzt ein Händler. Aber auch das Thema Schuldenobergrenze in den USA sowie die wieder aufdrehende Berichtssaison sorgten für Input.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 09.25 Uhr um 0,42% auf 2237,90 Punkte. Der SMI gewinnt 0,55% hinzu auf 11'500,40 Punkte. Sein bisheriges Jahreshoch bei 11'549 Punkten rückt damit einmal mehr ins Visier. Der SLI steigt um 0,47% auf 1791,34 und der SPI um 0,44% auf 15'139,25 Zähler. Im SLI stehen 25 Gewinnern fünf Verlierer gegenüber.

Die Kursspanne reicht von +3,9% bei Logitech nach Zahlen bis -5,8% bei AMS - ebenfalls nach Zahlen. Während Logitech im Schlussquartal nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten hat, sind es beim Sensorenhersteller AMS Osram die Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf, die belasten.

Unter den grössten Gewinnern sind zudem noch SGS (+2,2%) nach zwei positiven Analystenkommentaren zu finden. Die Papiere vom Sanitärtechnikkonzern Geberit (+0,7%) ziehen nach Zahlen leicht an.

In den hinteren Reihen sind Landis+Gyr (+4,6%) nach Jahreszahlen gesucht.