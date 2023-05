Bitcoin weiterhin unter 30'000 $

Der Bitcoin tendiert auf Wochensicht seitwärts. Die psychologische Widerstands-Marke von 30'000 $

wurde vergangene Woche zwar getestet, konnte aber nicht nachhaltig überwunden werden.

Der Bitcoin notiert am späten Mittwochvormittag bei rund 28'660 $ und damit ziemlich genau auf dem gleichen Stand wie vor einer Woche. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt damit weiterhin bei 555 Mrd. $.

Laut Marktbeobachtern sind die Anleger am Kryptomarkt im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank in Deckung geblieben. Keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs hatten die jüngsten Bankenturbulenzen in den USA mit der Übernahme der schlingernden First Republic Bank durch JP Morgan zu Wochenbeginn. Für Impulse könnten allenfalls auch die Zahlen des Tech-Giganten Apple sorgen, die am (morgigen) Donnerstag publiziert werden.

Mit dem wiederholten Scheitern am Widerstand von 30'000 $ blieben weiterhin Zweifel, dass der Bitcoin die hohen Kursgewinne aus dem laufenden Jahr verteidigen könne, schreibt der Broker Oanda in einem Kommentar. Falls der Kurs unter 27'000 $ falle, könnte der Druck zunehmen und weitere Gewinnmitnahmen wären dann gut möglich.

Auch die zweitgrösste Kryptowährung Ether tendierte im Einklang mit dem Bitcoin seitwärts und kostet aktuell im Vergleich zur Vorwoche wenig verändert 1860 $. Im allgemeinen blieben die Kursausschläge auch in den hinteren Reihen zumeist gering. Für Gesprächsstoff am Markt sorgte die Kursexplosion beim Meme-Coin Pepe, welche das Kryptoprojekt nur kurze Zeit nach der Gründung in die Top 100 beförderte.

Der Marktwert aller knapp 11'000 auf dem Datenportal CoinGecko aufgeführten Blockchain-Devisen liegt aktuell bei knapp 1229 Mrd. $ und damit 3 Mrd. unter dem Stand der Vorwoche. Die Dominanz des Bitcoin ist mit 45,2% weiter markant.