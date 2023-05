Euro hält sich knapp unter 1.10 $ – Franken wenig bewegt

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel knapp unter der Marke von 1.10 $ gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0982 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Auch zum Schweizer Franken hat sich der Euro wenig bewegt. Am Morgen liegt der Kurs mit 0.9776 Fr. nur unwesentlich höher als am Vorabend. Der Dollar notiert zum Franken mit 0.8903 ebenfalls kaum verändert.

Im Tagesverlauf rückt die britische Geldpolitik in den Blick. Die Bank of England entscheidet am frühen Nachmittag über ihre Leitzinsen. Es wird mit einer abermaligen Straffung gerechnet. Die Währungshüter stemmen sich schon seit etwa eineinhalb Jahren gegen die hohe Inflation. Als spannend gilt die Frage, ob die Bank of England – ähnlich wie die US-Zentralbank Fed – eine Zinspause in den Raum stellt.

In den USA stehen am Nachmittag neue Preisdaten von der Produzentenebene auf dem Programm. Sie ergänzen die am Vortag veröffentlichten Konsumentenpreise. Im April hatte sich die Inflation auf hohem Niveau weiter abgeschwächt, allerdings nur leicht. Für das Fed stellt sich daher die Frage, ob sie auf weitere Zinsanhebungen tatsächlich verzichten will.