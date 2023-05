Bonds Schweiz: In ruhigem Handel wenig verändert

Die Schweizer Obligationenbörse präsentiert sich am Montag wenig verändert. Die Aktivitäten hielten sich wie öfters zu Wochenbeginn in Grenzen, sagte ein Händler. Es sei aber gut möglich, dass sich dies trotz des Feiertags am Donnerstag, an dem die Märkte in der Schweiz und in Teilen Europas geschlossen sind, nochmals ändern werde. «Die Pipeline ist jedenfalls gut mit Projekten gefüllt».

Grundsätzlich schwanken die Marktteilnehmer weiterhin zwischen den Hoffnungen auf eine Zinspause der Zentralbanken und der Angst vor einer Rezession hin und her. Zudem sei die Anhebung der US-Schuldenobergrenze ein grosses Thema. Falls die Grenze nicht bald erhöht wird, könnte es laut Einschätzung von Beobachtern zu grösseren Turbulenzen an den Märkten kommen. Es seien diesbezüglich verschiedene Szenarien denkbar, heisst es etwa beim Asset Manager Bantleon: angefangen von einer Einigung «fünf Minuten vor zwölf», über eine Vertagung bis hin zum Zahlungsausfall. Derzeit sei jedenfalls schwer abschätzbar, wie das «Chicken Game» ausgehe. Einigermassen zuversichtlich gibt sich die St. Galler Kantonalbank: «Die Folgen eines Zahlungsausfalls der USA auf Finanzmärkte und auf die amerikanische Wirtschaft sind so gravierend, dass kaum ein Politiker das Risiko eingehen wird, plötzlich die Verantwortung dafür übernehmen zu müssen», heisst es in einem Anlagekommentar.

Impulse für das heutige Geschäft könnten von den am Nachmittag anstehenden Daten zur Stimmung in Industriebetrieben in den USA ausgehen. Zudem werden ausserdem noch Aussagen von Notenbankern aus der Eurozone erwartet. Von diesen erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf weitere Zinserhöhungen. Am Nachmittag wird der deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel eine Rede halten, in den kommenden Tagen dann weitere EZB-Vertreter, darunter auch EZB-Chefin Christine Lagarde.

Der Primärmarkt wurde am Berichtstag nicht beansprucht. Am Freitagnachmittag hatte die Kineo Finance AG 20 Mio. Fr. für 5 Jahre aufgenommen, der Coupon beträgt 6,5%. Das Papier wird ab dem 1. Juni an der SIX gehandelt.

Zudem hat Raiffeisen Schweiz mit einer hybriden eigenkapitalbezogenen Anleihe ohne bestimmte Laufzeit 100 Mio. Fr. aufgenommen. Der Coupon beträgt 4% und der Swapspread 230 Basispunkte. Die Anleihe kann nach 6 Jahren zurückbezahlt werden. Die Mindeststückelung beträgt tiefe 5000 Fr.

Der Juni-Kontrakt des Conf-Future notiert um 13.15 Uhr 6 BP tiefer auf 143,57%. Gehandelt ist erst ein Kontrakt, am letzten Handelstag war der Conf um 74 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) ermässigt sich um 1 BP auf 126,25%.

Bis um 13.00 Uhr sind zehn Eidgenossen gehandelt, davon sechs zu einem tieferen und vier zu einem höhere Kurs. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,900% und die der zehnjährigen mit 0,963% angegeben

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 0,978 von 0,938% am Freitag.