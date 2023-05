SMI zum Wochenschuss fester erwartet

Zum Wochenschluss zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine festere Tendenz ab. Positive Vorgaben aus den USA, wo die Kurse an den beiden Vortagen gestiegen waren, dürften die Anleger zu Käufen ermuntern, meint ein Händler. Zudem geht es auch an den asiatischen Märkten nach oben. Da aber wegen des Feiertags vom Vortag zahlreiche Marktteilnehmer eine Brücke in ein verlängertes Wochenende gebaut haben, dürften sich die Aktivitäten eher in Grenzen halten und sich der Markt möglicherweise volatil zeigen, heisst es weiter. Dennoch könnte dem SMI noch ein versöhnlicher Wochenausklang gelingen. Derzeit liegt der Leitindex allerdings im Wochenvergleich noch um gut ein Prozent im Minus. Das am Montag erreichte Jahreshoch von 11'616 Zählern dürfte wohl ausser Reichweite bleiben.

Getragen wurden die Kursgewinne an der Wallstreet von der Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in den USA rechtzeitig beigelegt wird. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zeigte sich mit Blick auf eine baldige Einigung zuversichtlich. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus wäre in der kommenden Woche möglich. Damit könnte der befürchtete Zahlungsausfall der US-Regierung abgewendet werden. Zudem wurden am Vortag recht robuste Konjunkturzahlen aus der weltgrössten Volkswirtschaft veröffentlicht. Dabei waren vor allem die konjunktursensiblen Technologiewerte gefragt.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr um 0,53% fester bei 11'498,94 Punkten. Von den 20 SMI-Werte werden alle bis auf Sonova fester indiziert.

Sonova (-0,4%) dürften die Kurszielsenkungen von Credit Suisse auf 250 von 260 Fr. und von CFRA auf 260 von bisher 280 Fr. zu spüren bekommen haben, heisst es am Markt. Sonova hatte mit dem am vergangenen Dienstag veröffentlichten Jahresabschluss die Anleger nicht überzeugen können.

Auf der anderen Seite führen die Aktien von Credit Suisse (+1,0%) im SMI die Gewinner an. Gemäss einer Mitteilung des Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC) handelt es sich im Zusammenhang mit der Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse anlässlich der Übernahme der Bank durch die UBS nicht um ein sogenanntes «Kreditereignis mit staatlicher Beteiligung». Damit würden keine Zahlungen fällig. Allerdings muss das CDDC laut einer Mitteilung von Bloomberg nun noch entscheiden, ob ein Konkursereignis eingetreten sei.

Die meisten anderen SMI-Titel werden um 0,6 bis 0,8% höher gestellt.

Auf den hinteren Rängen fallen SoftwareOne (+1,6%) mit einem Kursplus auf. Das Unternehmen startet am kommenden Montag mit dem Aktienrückkaufprogramm. Fester sind zudem auch Swatch (+0,9%). Die übrigen Akten werden zwischen 0,7 und 0,1% höher gestellt.