Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlicher Auftakt in den Juni

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft fester. Für Erleichterung sorgt an den Finanzmärkten, dass im US-Schuldenstreit der Gesetzesentwurf im Repräsentantenhaus angenommen wurde. Nun muss der Senat dem Vorhaben noch zustimmen, um der Frist eines drohenden Zahlungsausfalls in der nächsten Woche zuvorzukommen. Kursbewegende Impulse dürften aber auch von den im Laufe des Tages erwarteten Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland ausgehen. Dabei stehen in vielen Ländern die Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda. Ausserdem werden in den USA Daten vom Arbeitsmarkt und die vorläufigen Mai-Daten zu den Konsumentenpreisen in der Eurozone veröffentlicht.

Zudem hoffen die Händler nach dem schwachen Monat Mai nun auf höhere Kurse. Dafür spreche, dass zu Beginn eines neuen Monats wieder mit Neugeld der Investoren gerechnet werden könne. Viele Anleger seien in Aktien noch untergewichtet und hielten hohe Cash-Bestände. «Trockenes Pulver, das in die Märkte fliessen könnte», sagt Thomas Heller, CIO von Belvédère Asset Management. Positiv sei zudem, dass das am Vortag veröffentliche Beige Book der US-Notenbank signalisiere, dass es eine Zinspause geben könnte, meint ein Händler.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen gegen 09.20 Uhr um 0,37% auf 2186,73 Punkte. Der SMI notiert 0,62% fester bei 11'287,65 Punkten. Der SLI gewinnt 0,52% auf 1760,57 und der SPI 0,59% auf 14'875,78 Zähler. 24 SLI-Werte legen zu und sechs geben nach.

Starke Kursanstiege verbuchen neben den volatilen Credit Suisse (+1,4%) Wachstumswerte wie Straumann (+1,4%) und Partners Group (+1,0%). Zu den Gewinnern zählen zudem Richemont (+0,5%) und Swatch (+0,9%). Die Schweizer Uhrenexporte sind im April um nominal 6,8% gestiegen. Beide Titel waren am Vortag nach enttäuschenden Daten aus China stark unter die Räder geraten.

Auf Erholungskurs befinden sich zudem Nestlé (+1,0%), die nach der kürzlich veröffentlichten Mitteilung über den Wechsel auf der CFO-Position nachgegeben hatten.

Novartis gewinnen 1,2%. Der Pharmakonzern hat in Europa die Zulassung für Cosentyx zur Behandlung einer Hautkrankheit erhalten. Lonza steigen um 0,8%. Das Lifescience-Unternehmen kauft die niederländische Firma Synaffix.

Dagegen notieren die Technologiewerte VAT, Temenos und Logitech um bis zu 1,2% schwächer.

Helvetia büssen gar 3,6% ein. Die Aktien verbuchten am Vortag ein Vielfaches des durchschnittlichen Tagesumsatzes. Dies hat laut Händlern mit der Aufnahme der Aktien in den MSCI Switzerland zu tun.