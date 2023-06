Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen - Impulse dünn gesät

Am Schweizer Aktienmarkt dürften sich die Kursausschläge am Mittwoch in Grenzen halten. Die vorbörslichen Indikationen deuten eine knapp gehaltene Tendenz an. Es fehle an Impulsen, heisst es am Markt. Und auch die Vorgaben aus den USA seien wenig richtungsweisend. So schloss der Dow Jones nach mehrheitlich negativem Verlauf letztlich gut gehalten, während die Nasdaq ein knappes Plus über die Ziellinie rettete. Negative Neuigkeiten kommen deweil aus China, wo die Exporte unerwartet stark eingebrochen sind. Damit könnten sich die Anleger wohl eher vorsichtig verhalten.

In dieser Woche stehen zudem nur wenige Konjunkturzahlen auf der Agenda. Nach der Beilegung des US-Schuldenstreits rückten daher die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche in den Fokus der Marktteilnehmer, heisst es. Dabei wird laut Credit Suisse die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung des Fed aktuell auf weniger als 25% geschätzt. Die EZB wird den Erwartungen zufolge dagegen die Zinsschraube erneut anziehen. Allerdings dürften die am kommenden Dienstag - am Tag vor der US-Zinsentscheidung - anstehenden Zahlen zur US-Inflation noch starke Beachtung finden.

Der SMI wird im vorbörslichen Handel der Bank Julius Bär um 08.15 Uhr 0,09% tiefer mit 11'457,94 Punkten indiziert. Am Vortag war der SMI um 0,47 Prozent gestiegen.

Die Abschläge belaufen sich im SMI und im SLI mehrheitlich lediglich auf bis zu -0,1%. Schwächer sind aber die Aktien des designierten SMI-Aufsteigers Kühne + Nagel (-0,6%). Dies könnte damit zu tun haben, dass Morgan Stanley die Abdeckung der Logistiktitel mit dem Rating «Underweight» gestartet hat. Kühne + Nagel hatten am Vortag 1,9% eingebüsst.

Dagegen beeinflussen die Kurszieländerungen der UBS für Barry Callebaut (-0,1%) sowie von Goldman Sachs für Partners Group (-0,1%) und für Clariant (-0,1%) die betroffenen Aktien kaum.

Auf den hinteren fallen einzig die Aktien von Ypsomed (+0,9%) auf. Das Medizinaltechnik-Unternehmen spannt mit der irischen S3 Connected Health zusammen. Ziel ist es, das Angebot an digitalen Gesundheitslösungen für die Injektionsgeräte von Ypsomed auszubauen.