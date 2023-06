Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen und haben damit einen Teil der deutlichen Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 73.55 $. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 69.12 $.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenreaktion, nachdem die Ölpreise am Vortag nach einem überraschend starken Rückgang der Ölreserven in den USA merklich gestiegen waren. In der grössten Volkswirtschaft der Welt waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche laut Energieministerium um 9,6 Mio. auf 453,7 Mio. Barrel gefallen. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 1,5 Mio. erwartet. Sinkende US-Reserven stützen in der Regel die Ölpreise.

Zudem wurden auf jüngste Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell verwiesen. Er hatte auf einer Notenbankenkonferenz im portugiesischen Sintra weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation nicht ausgeschlossen. In den vergangenen Monaten wurden die Zinsen bereits stark erhöht, was am Ölmarkt seit geraumer Zeit die Sorge vor einer schwächeren Konjunktur und damit verbunden einer geringeren Nachfrage nach Rohöl schürt.