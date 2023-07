Gewinnmitnahmen drücken Tokioter Börse ins Minus

Gewinnmitnahmen haben den japanischen Aktienmarkt zum Wochenschluss belastet. Der Tokioter Nikkei-Index, der in diesem Jahr bereits rund 25% zugelegt hat, verlor am Freitag 1,2% auf 32.388 Zähler. Der breiter gefasste Topix gab knapp 1% nach. Angesichts der Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen in den USA agieren die Investoren Händlern zufolge derzeit eher vorsichtig. Anleger fürchteten eine Konjunkturschwäche in den USA, sagt Kenji Abe vom Broker Daiwa Securities. «Ich gehe aber nicht davon aus, dass es so dramatisch wird.» Seiner Prognose zufolge könnte der Nikkei-Index in diesem Sommer bis auf 31.500 Punkte zurückfallen, bis zum Jahresende aber auf 35.000 Zähler steigen.

Am chinesischen Aktienmarkt ging es ebenfalls bergab. Der Shanghai-Composite verlor 0,2%, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab 0,3% nach. Nach einem unerwartet starken Wachstum im ersten Quartal hat die chinesische Wirtschaft in den vergangenen drei Monaten an Schwung verloren. Händlern zufolge warteten Investoren nun ab, ob umfangreiche Massnahmen der chinesischen Regierung zur Stützung der Konjunktur folgen. Für Unruhe sorgte zudem der Handelsstreit zwischen den USA und China, der sich zuletzt zugespitzt hat. US-Finanzministerin Janet Yellen hat zu Beginn ihres Besuchs in China am Donnerstag um bessere Beziehungen zwischen den beiden Grossmächten geworben.