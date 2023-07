Bonds Schweiz: Uneinheitlich - Pfandbriefzentrale nimmt 1,15 Mrd. Fr. auf

An der Schweizer Obligationenbörse zeigt sich am Dienstag kein klarer Trend. Einem erneut schwachen Zins-Future Conf steht bei kaum veränderten Swapsätzen ein freundlich tendierender Swiss Bond Index gegenüber. Händler erklären sich dies unter anderem damit, dass das Geschäft vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der US-Konsumenten- und Produzentenpreise am Mittwoch bzw. am Donnerstag weitgehend in ruhigen Bahnen verläuft.

Die am Morgen veröffentlichten Inflationsdaten aus Deutschland fielen erwartungsgemäss aus. Demnach ist die Teuerung im Juni wieder etwas gestiegen. Ausschlaggebend seien vor allem Basiseffekte. Als Preistreiber erwiesen sich die Nahrungsmittel, die sich weiter verteuerten.

Derweil haben sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland im Juli wieder eingetrübt. Dabei war die Eintrübung stärker als erwartet. Die Finanzmarkprofis rechnen also weiter mit Gegenwind. In den USA stehen heute keine wichtigen Wirtschaftszahlen an. Dafür wird am Mittwoch neben der Inflation auch der Konjunkturbericht des Fed, das Beige Book, veröffentlicht.

Am Primärmarkt hat die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken zwei neue Anleihen emittiert und eine bestehende aufgestockt und damit insgesamt 1,146 Mrd. Fr. aufgenommen. Die Nachfrage nach Darlehen seitens der Kantonalbanken sei kurz vor den Sommerferien sehr gross gewesen, sagt ein Händler. Dabei seien vor allem die acht- und die 15-jährige Tranche über 432 bzw. 526 Mio. Fr. sehr gesucht gewesen. Und dies trotz inverser Renditekurve. So wirft die 2,7 jährige Anleihe 1,915% und die 15-jährige nur 1,818% ab. Der Händler erklärt sich dies zum einen mit dem Anstieg der Saron-Hypotheken, was immer mehr Hypothekarschuldner zum Umstieg auf eine feste lange Laufzeit bewegt habe. Zum anderen sei derzeit auch am Sekundärmarkt bei Topschuldnern die Nachfrage nach Obligationen mit langen Laufzeiten sehr gut.

Zudem will die Eidgenossenschaft die 0-Prozent-Anleihen 2029 und 2034 aufstocken. Die Zeichnungsfrist endet am Mittwochvormittag um 11.00 Uhr und im Anschluss daran wird das Auktionsergebnis veröffentlicht. Auch hier dürfte das Interesse stärker auf der knapp elfjährigen Anleihe liegen, meint ein Händler.

Der September-Kontrakt des Conf-Future notiert um 13.15 Uhr um 37 Basispunkte (BP) tiefer auf 147,63%. Bislang wurden 13 Kontrakte gehandelt. Am Vortag war der Conf um 126 BP gefallen. Der Swiss Bond Index SBI gewinnt 18 BP auf 126,04% nach -36 BP am Vortag.

Bisher ist der 1,25%-Eidgenosse 2024 zu einem leicht höheren und der 2,25%/2031 zu einem tieferen Kurs rapportiert. Die Rendite zweijähriger Eidgenossen wurde zuletzt mit 1,274% und die der zehnjährigen mit 1,115% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt minimal auf 1,063 von 1,065% am letzten Handelstag. Dies war der höchste Stand seit 2 Monaten.