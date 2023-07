Aktien Schweiz Vorbörse: Zaghafter Start in die neue Woche erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart mit leichten Auftaktverlusten erwartet. Nachdem der Index am vergangenen Freitag die dritte Börsenwoche in Folge im Plus geschlossen hatte, zeichnet sich somit auch für den Juli eine leicht positive Bilanz ab. Die Vorgaben aus Übersee werden als freundlich gewertet. An der Wall Street hatten am Freitag Konjunkturdaten gestützt und auch in Asien schieben die aktuellsten Daten am Montag die Kurse an.

Während die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA die Hoffnung nähren, das Fed könnte am Ende des Zinserhöhungszyklus angekommen sein, wetten Investoren nach den aktuellen Zahlen aus China auf weitere Stützungsmassnahmen der Regierung in Peking. Die Berichtssaison verliert zumindest hierzulande mit dem morgigen Nationalfeiertag diese Woche etwas Fahrt. In den USA stehen unterdessen weitere Schwergewichte wie Apple auf dem Plan, die durchaus den Gesamtmarkt beeinflussen könnten.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI gibt gegen 08.25 Uhr um 0,22% nach auf 11'292,97 Punkte. Sämtliche 20 SMI-Werte werden zwischen 0,1 und 0,6% tiefer indiziert.

Das grösste Minus von 0,6% verzeichnen dabei die Genussscheine von Roche. Hier verweisen Händler auf einen Medienbericht, wonach der Pharmakonzern in seiner IT-Abteilung einen «massiven Stellenabbau» plant.

Nach der vollgepackten Vorwoche ist das Nachrichtenaufkommen zum Start in diese wegen des morgigen Nationalfeiertages verkürzte Handelswoche sehr überschaubar. Es sind denn auch vor allem Analystenkommentare, die bei einzelnen Werten für Bewegung sorgen.

Beispielsweise AMS Osram (+1,9%) knüpfen nach den überwiegend positiv ausfallenden Kommentaren zur Restrukturierung an den Kurssprung vom Freitag (+18%) an.

Bei Dufry (0,8%) ist eine neu ausgesprochene Verkaufsempfehlung von Kepler Cheuvreux die treibende Kraft und in den hinteren Reihen ziehen Forbo (+0,4%) gegen den eher verhaltenen Trend an.