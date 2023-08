Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt Abwärtsbewegung fort

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Donnerstag zunächst im Rückwärtsgang. Die Bonitätsabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch am Dienstagabend hat den Börsen einen anhaltenden Dämpfer versetzt. So ist am Mittwoch in den USA an der Wallstreet der breite S&P in Reaktion darauf auf den tiefsten Stand seit 20 Tagen gefallen. Zudem seien die Märkte zuletzt recht stark gelaufen, so dass die Fitch-Nachricht einigen Investoren auch einen Grund für Gewinnmitnahmen gegeben habe, sagte ein Händler.

Und auch sonst sei die Gemengelage durchwachsen derzeit. Die Konjunkturentwicklung in Asien bleibt weiterhin eher mässig. In den USA stehen im Tagesverlauf die wöchentlichen Arbeitsmarkdaten an, bevor am morgigen Freitag der monatliche Bericht kommt. Nachbörslich stehen in den USA zudem die US-Technologieunternehmen Amazon und Apple mit Quartalszahlen an. «Ein geballte Ladung an Informationen und Impulsen für die internationalen Finanzmärkte», kommentierte der Händler.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.40 Uhr um 0,6% auf 2193,26 Punkte. Der SMI verliert 0,8% auf 11'122,32 Punkte. Der SLI fällt um 0,67% auf 1754,22 und der SPI um 0,82% auf 14'670,13 Zähler. Im SLI geben 24 Titel nach und sechs gewinnen hinzu.

Die grössten Verluste fahren zunächst die Swisscom-Aktien (-2,8%) nach Zahlen ein. Sie setzen damit ihre Kursverluste vom Vortag fort. Der Schweizer Marktführer unter den Telekommunikationsanbietern hat zwar mit soliden Zweitquartalszahlen aufgewartet. Allerdings wurden die Analystenerwartungen insgesamt nur knapp erfüllt, so dass Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dagegen können Adecco (+2,8%) mit den Zahlen überzeugen. Wie aus Analystenkreisen verlautet, hat sich der Stellenvermittler im zweiten Quartal insgesamt wacker geschlagen. Bei der RBC werden sowohl das Wachstum als auch die Kostenentwicklung gelobt.

In der zweiten Reihe werden derweil Oerlikon (-7,3%) nach einer Prognosesenkung abgestraft.