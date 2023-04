Schweizer Börse: Defensive halten SMI im Plus

Die Schweizer Aktienbörse gemessen am SMI zeigt sich am Freitag im Verlauf weiterhin leicht fester. Grund dafür sind vor allem die Kursgewinne bei den defensiven Schwergewichten. Dagegen stehen Finanzwerte und eher konjunktursensitive Titel leicht bis deutlich im Minus. Anlegerinnen und Anleger würden sich wohl angesichts der vielen Unsicherheiten etwas defensiver positionieren, meinte ein Händler. Grundsätzlich sei der Markt aber weiter im Spannungsfeld zwischen Inflations- und Rezessionsängsten.

Starke Wirtschaftsdaten wie die heute veröffentlichte und unerwartet bessere Unternehmensstimmung in der Eurozone würden eigentlich wegen der Inflationsgefahr für noch höhere Zinsen sprechen, heisst es. Dagegen würden enttäuschende Konjunkturzahlen wie der Konjunkturindex der New Yorker Fed am Vortag und schwache Firmenergebnisse eher tiefere Zinsen verlangen. «Die Notenbanken sind weiterhin in diesem Dilemma gefangen», so ein Händler. «Und da sich momentan keine Seite so wirklich durchsetzen kann, bleibt am Ende ein Seitwärtstrend übrig.» Möglicherweise könnten die am Nachmittag erwarteten US-Einkaufsmanagerindizes oder der kleine Verfallstag an der Eurex noch für eine klarere Richtung sorgen im späteren Verlauf.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 14.50 Uhr um 0,09% auf 2230,48 Punkte. Der SMI notiert 0,26% höher auf 11'420,80 Punkten und damit weniger als 40 Punkte unter dem Jahreshoch von Mitte Januar. Der SPI zieht um 0,29% auf 14'989,75 Stellen an. Der SLI gibt dagegen um 0,04% auf 1779,72 Zähler nach. Von seinen 30 Titel stehen zehn im Plus, 18 im Minus und zwei sind unverändert.

Weit vorne bei den Gewinnern sind die beiden Pharmariesen Roche und Novartis (beide +1,2%) zu finden. Die Titel profitierten neben ihrem defensiven Geschäftsmodell auch davon, dass sie regelmässig mit positiven Newsmeldungen aufwarteten, sagte ein Händler. So hat zuletzt der Novartis-Partner Beigene positive Daten für ein Krebsmittel vorgelegt.

Nestlé (+1,0%) erweisen sich ebenfalls als Marktstütze und markierten am späten Morgen bei 116.14 Fr. gar ein neues Jahreshoch. Händler sprechen von Käufen vor dem am Dienstag erwarteten Quartalsbericht. Schon am Montag wird derweil die Dividende (von 2.95 Fr. je Titel) fällig. Doch diese dürfte Nestlé angesichts des «starken Flows» rasch wettmachen, heisst es bei optimistischen Händlern.

Mit dem Medizintechniker Alcon (+1,4%) als grösstem Gewinner bei den Blue Chips und dem Aromenhersteller Givaudan (+0,4%) legen weitere defensive Titel zu. Die Aktien von SGS (+0,6%) profitieren von einer Kaufempfehlung der UBS und von guten Zahlen des Konkurrenten Bureau Veritas.

Klare Verluste sind dagegen bei den Finanz- und Bankentiteln zu sehen: UBS (-1,6%), CS (-1,3%) oder Partners Group (-2,1%) büssen alle deutlich an Wert ein. Auch die Versicherer Zurich (-0,5%), Swiss Life (-0,6%) und Swiss Re (-0,6%) notieren schwächer.

Holcim (unv.) sackten nach frühen Gewinne ab und notieren mittlerweile um den Nullpunkt. Der Zementkonzern hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert und die Jahresziele erhöht. Zudem will Holcim das laufende Aktienrückkaufprogramm voll ausschöpfen und bis zur kommenden Generalversammlung in zwei Wochen Aktien im Wert von 2 Milliarden Franken zurückkaufen. Händler sprechen hier von Gewinnmitnahmen.

Optisch schwach sind auch Geberit (-2,1%), was allerdings fast ausschliesslich auf den Dividendenabgang zurückzuführen ist.