Aktien Schweiz: SMI hält sich noch im Plus

An der Schweizer Börse scheint der jüngste Abwärtstrend vorerst gestoppt. Der SMI startete am Mittwoch fester in den Handel und notiert am Nachmittag kurz vor Eröffnung der US-Börse nach wie vor im Plus. Händler sprechen von einer Gegenbewegung nach den Verlusten vor allem von letzter Woche. Allerdings sei in einem eher lustlosen Geschäft nur ein zaghaftes Vorrücken auszumachen, heisst es. Die Handelsumsätze bewegen sich auf tiefem Niveau.

Das Geschäft mit Aktien bleibt nämlich weiterhin von Unsicherheitsfaktoren wie Rezessionssorgen geprägt. So ist China im Juli in eine Deflation abgerutscht. Im Fokus steht diese Woche aber die Vorlage der US-Inflationsdaten am Donnerstag, die für den weiteren geldpolitischen Kurs mitentscheidend sind. Bis die Daten zur US-Inflation bekannt sind, dürften sich die Anleger kaum aus der Deckung wagen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 15 Uhr um 0,49% auf 2203,30 Punkte. Der SMI rückt um 0,39%auf 11'100,39 Punkte vor. Ende letzter Woche war er noch bis auf 11'000 Zähler abgerutscht. Der SLI steigt derzeit um 0,44% auf 1755,91 und der SPI um 0,4% auf 14'656,51 Punkte. Bis auf drei SLI-Werte tendieren alle fester.

Viele Aktien holen zur Wochenmitte einen Teil der jüngsten Einbussen auf: So rücken Papiere wie jene der UBS (+1,3%), von Temenos (+0,9%), Alcon (+1,4%) oder VAT (+0,9%) deutlicher vor. Gute Kursgewinne verbuchen aber auch Schindler (PS: +1,0%) oder Adecco (+1,3%).

Wenig Bewegung ist bei den defensiven Schwergewichten zu sehen: Sowohl Nestlé (+0,3%), Novartis (+0,4%) wie auch Roche (GS: +0,1%) tendieren etwas fester. Bei Novartis dürften positive Studienergebnisse zum Wirkstoff Remibrutinib zur Behandlung von Patienten mit Nesselsucht (Urtikaria) etwas stützen.

Am unteren Ende der Kurstafel stehen Swiss Re (-0,3%). Die Aktie werde vom Quartalsbericht des Rivalen Hannover Rück ein wenig gebremst, sagte ein Händler. Der Drittgrösste der Branche habe beim operativen Ergebnis die Markterwartungen verfehlt. Leichte Kurseinbussen verbuchen auch Titel wie Sika oder Lonza.

Im breiten Markt notieren Kuros mit 1,8% im Minus. Das Biotechunternehmen hat im ersten Semester mit Medizinprodukten einen positiven Ebitda erzielt. Die Aktien von Swissquote geben nach Zahlen um deutlichere 4,8% nach. Kritisiert wurde der etwas enttäuschende Neugeldzufluss.