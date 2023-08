Bonds Schweiz: Schwächer - Zinssorgen trüben Stimmung

Die Schweizer Obligationenbörse gibt am Donnerstag belastet von neuen Zinssorgen aus den USA nach. Die Aussicht auf möglicherweise weiter steigende US-Leitzinsen drücke auch hierzulande auf Stimmung und Kurse, heisst es am Markt. Die Swapsätze drehten wieder nach oben und zögen auch die Renditen mit an, heisst es am Markt.

Ursache dafür sei das Protokoll der jüngsten Offenmarktausschusssitzung der US-Notenbank Fed, das am Vorabend veröffentlicht wurde. Daraus geht hervor, dass die Notenbanker die Türe für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation offen halten. Zudem steht der Kampf gegen die Inflation weiterhin im Vordergrund. Dabei hatte das Fed eingeräumt, dass die restriktive Geldpolitik die Konjunktur stärker als erwartet abkühlen könnte.

Daraufhin zogen die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 15 Jahren an. Dieser Ausbruch mache Sorgen, kommentierte die Thurgauer Kantonalbank. Es stelle sich nämlich nun die Frage, ob dies einen Stimmungswandel anzeige, nachdem die Märkte zu lange auf ein nahendes Zins-Top gesetzt hätten. «Normalerweise zeigt ein Ausbruch nach oben an, dass sich der Markt jetzt auf noch viel höhere Renditen einstellen muss.»

Da das Fed datenbezogen handeln will, dürften die Konjunkturdaten weiterhin genau analysiert werden. Impulse könnten schon am Nachmittag von den US-Konjunkturdaten ausgehen. Dabei stehen Stimmungsdaten aus der US-Industrie und die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt an.

Am Sekundärmarkt komme es immer wieder zu Verkäufen eines grösseren Marktteilnehmers, sagt ein Händler. Diese zum Teil auch grösseren Blöcke fänden aber problemlos Abnehmer. «Die Nachfrage ist gut, trotz steigender Zinsen», sagt der Händler. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass das Zins-Top trotz allem nicht mehr weit entfernt sein könnte.

Derweil hat sich das Geschäft am Primärmarkt ein wenig beruhigt. So hat lediglich die Freiburger Kantonalbank in Eigenriege eine dreijährige Anleihe über 150 Mio. Fr. begeben. Das Papier wirft vergleichsweise attraktive 1,885 Prozent ab für drei Jahre. Am Vortag hatten Raiffeisen und UBS gemeinsam zwei Anleihen für die AMAG Leasing AG und eine für die Hypo Vorarlberg Bank über insgesamt 500 Mio. Fr. erfolgreich am Markt platziert.

Der September-Kontrakt des Conf-Future notiert um 13.00 Uhr um 82 BP niedriger bei 149,15%, bei einem Umsatz von 18 Kontrakten. Am Vortag war der Conf um 74 BP gestiegen.

Bisher sind fünf Eidgenossen zu niedrigeren und zwei zu einem höheren Kurs gehandelt. Die Rendite zweijähriger Eidgenossen wurde zuletzt mit 1,093% und die der zehnjährigen mit 0,964% angegeben. Der Swiss Bond Index SBI ermässigt sich um 34 BP auf 126,81%.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,033 nach 1,010% am letzten Handelstag.