Aktien Schweiz: Starke Börsen in Fernost bescheren SMI guten Wochenauftakt

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagnachmittag weiterhin klar im Plus. Der Leitindex SMI hat bereits in der Eröffnung die Marke von 11'000 Punkten überschritten und die Gewinne am Nachmittag noch etwas ausgebaut. Händler verweisen vor allem auf die guten Vorgaben aus China. Dort hat die Regierung die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 15 Jahren gesenkt, was für gute Stimmung sorgte und den Handelsplätzen in China, Japan und auch Südkorea deutliche Gewinne bescherte.

In der Folge werden zum Nachmittag hin auch die US-Börsen höher erwartet. Die Stimmung an den Aktienmärkten hatte sich allerdings schon vor dem Wochenende entspannt, da die Rede von Fedchef Jerome Powell am Notenbanken-Treffen in Jackson Hole das starke Wachstum der US-Wirtschaft betont, damit aber keine neuen Befürchtungen über weitere deutliche Zinserhöhungen geweckt hatte. «Die Märkte haben am Freitag begonnen, ein erfolgreiches Szenario für eine sanfte Landung der US-Wirtschaft einzupreisen», meinte denn auch ein Händler. In der neuen Woche dürften sich die Märkte nun vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag konzentrieren.

Der FuW Swiss 50 Index notiert um 14.45 0,7% höher auf 2165,70 Punkte. Der SMI gewinnt 0,82% auf 11'046,61 Punkte, im Tageshoch waren es mit 11'055 Zählern gar noch etwas mehr. Der SLI avanciert um 0,8% auf 1731,57 und der SPI um 0,73% auf 14'548,86 Punkte. Von den 30 Blue Chips stehen aktuell deren 28 Plus. Einzig SGS tendieren negativ, Sonova notieren unverändert.

Unternehmensnews gibt es zum Wochenbeginn relativ wenige, entsprechend halten sich auch die Ausschläge in Grenzen. Zu den grössten Gewinnern gehören u. a. Ams-Osram (+2,4%), Lindt&Sprüngli (+1,8%) sowie die Papiere von Index-Schwergewicht Novartis (+1,4%). Der Basler Pharmakonzern hat den Abschluss der im Januar angekündigten Übernahme des Mittels Mycamine vom japanischen Pharmaunternehmen Astellas durch seine Generika-Tochter Sandoz bekannt gegeben.

Gesucht sind aber auch UBS (+0,9% auf 21,82). Die Titel kennen seit Anfang Juli praktisch nur noch eine Richtung und haben seither knapp 30% zugelegt. Mit dem neuen Jahreshoch von 22.05 Fr. hatte die Aktie letzte Woche auch erstmals seit Sommer 2015 die Marke von 22 Fr. übersprungen und ist mittlerweile auch Jahresgewinner 2023 im SMI. Bereits am kommenden Donnerstag wird die UBS wohl bekanntgeben, was sie mit der übernommenen Credit Suisse vorhat und wie viele Stellen in diesem Zusammenhang verloren gehen werden.

Im breiten Markt liegt der Fokus etwa auf Firmen wie dem Vermögensverwalter Bellevue (-2,2%) nach einem CEO-Wechsel oder auf Phoenix Mecano (+3,3%). Der Komponenten- und Gehäusehersteller verkauft die Geschäftseinheit Rugged Computing.